И снова качели... политические, бюрократические, эмоциональные. То благодарим, то "кричим" самыми последними словами...

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Президент Дональд Трамп сказал, что надо возобновить поставки оружия Украине. Кто-то там раньше заблокировал, кто-то разблокировал, но не туда отправил... Это же все было. И не раз. Это все - политические решения, но по законодательству США сознательно остановить поставки оружия после решения Конгресса - это повод для начала процедуры импичмента Президента и тюрьма для бюрократа, рано или поздно.

Решение правильное. Еще лучше было бы вообще не давать врагу повода использовать эту паузу для массированных ударов с воздуха по гражданским... Но проблема никуда не делась.

Все эти "ситуативные маневры" возможны лишь до завершения года, финансового года - до конца сентября (фактически осталось два месяца поставок). А деньги, кстати, останутся, но могут быть аннулированы.

А что потом? Проект оборонного бюджета США пока не содержит никакого финансирования Украины. Другие законодательные инициативы не имеют на сегодня шансов на реализацию. В дискуссиях фигурируют возможные ассигнования на 2026 год - максимум до 800 млн. долл. Ленд-лиза - нет. Пакетов - нет и, откровенно говоря, вряд ли будут...

Поэтому давайте не эмоционально расшатывать уже и так подорванные врагом нервы наших сограждан, а искать решение, как финансировать оборону после первого октября этого года.