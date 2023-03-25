Оружие от США и Европы и сильные договоренности с Японией: Зеленский подвел итоги за неделю. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги уходящей недели. Главными достижениями нашей страны за последние дни новые пакеты военной помощи от наших партнеров – Соединенных Штатов Америки, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции – парламент последней утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки.

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Также были достигнуты важные договоренности с Японией, среди которых есть и пакет безопасности для Украины. Об этом Зеленский сказал в субботу, 25 марта, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала сильнее. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным", – отметил он.

Кроме того, на этой неделе Украина получила полтора миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС – эти средства уже на счетах Национального банка.

Правительство Хорватии тем временем приняло программу по лечению и реабилитации раненых украинских военных, а Греция присоединилась к группе наших партнеров, работающих над созданием спецтрибунала для РФ. Исландия на этой неделе признала Голодомор геноцидом украинского народа, что является важным достижением в рамках защиты исторической справедливости для украинцев.

"Шаг за шагом делаем все возможное и везде, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", – подчеркнул гарант.

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