1. Путин стал первым главой государства, которое имеет ядерное оружие и является постоянным членом совета безопасности ООН, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда.

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Далее текст на языке оригинала.

2. Путін став всього третім в історії Міжнародного кримінального суду головою держави, на якого виписали ордер - раніше ордер був виписаний на арешт президента Судану Омара Аль-Башира, і на лідера Лівії Муамара Кадафі. Аль-Башир правив 30 років, був усунутий від влади внаслідок перевороту, знаходиться у тюрмі. Кадафі правив 42 роки, був усунутий від влади внаслідок повстання, вбитий при затриманні своїми співгромадянами.

3. В рамках рішення міжнародного суду згідно з Римським статутом Путін має бути заарештований на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут, що визначає повноваження міжнародного кримінального суду. РФ відрізають від повноцінних дипломатичних стосунків з половиною країн світу.

4. Країни Заходу зробили ще один важливий крок, щоб показати – ніяких компромісів з РФ не буде, поки Україна за підтримки світу не доб'ється перемоги. Це неймовірно важливо.

Що робити Україні?

а) Україна не ратифікувала Римський статут, через побоювання, що РФ буде подавати позови проти українців. Але з в 2016-му році МКС визнав напад РФ на Україну окупацією, РФ вийшла з складу спостерігачів у МКС. А тепер нове рішення просто ставить Путіна поза законом, і цей важіль нам вигідно використовувати, для того, щоб блокувати усю російську діяльність у країнах, які ратифікували Римський статут. Зв'язок з Путіним є тепер підставою для розслідування та накладання юридичних обмежень. Думаю, тепер справа принципу для України все-таки ратифікувати Римський статут.

б) Міністр закордонних справ Кулеба має припинити практику призначення чиїхось коханок та божевільних послами України, і шукати послів серед тих, хто розбирається у міжнародному публічному праві та дипломатії, бо ордер проти Путіна відкриває великі можливості для наступальних дій українських дипломатів проти РФ.

в) До нашого сорому, досі жоден український суд не визнав відповідальність Путіна. Міжнародний кримінальний суд провину Путіна визнав менш ніж за рік, а українська влада виявилась не здатна навіть за дев'ять років визнати Путіна злочинцем. Підстав для засудження Путіна є багато, наприклад, з 2014-го були підстави для засудження Путіна у справі про загибель українських воїнів під Іловайськом, але і Порошенко і Зеленський блокували цей процес, і тому вироку по Путіну по жодній справі нема. Знову зазирнути в очі Путіну президент Зеленський вже не зможе, після того, що творять російські війська прямі угоди з президентом РФ неможливі. Треба визнавати злочинця злочинцем, це має зробити український суд.