'Орбан является угрозой для венгров': Сибига заявил, что период дипломатического 'незамечания' с Венгрией завершился

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не согласился с тем, что Киев "сжигает мосты" с действующей властью Венгрии. Комментируя свои последние заявления касательно лидера страны, он сказал, что сейчас завершился период дипломатического "незамечания" с Будапештом.

Видео дня

Об этом Сибига заявил в интервью "Европейской правде". Он подчеркнул: на любые недружественные проявления в отношении нашей страны, народа, руководства государства Украина будет решительно реагировать.

"Поэтому мои заявления – это отражение, ответ на недружественные шаги венгерской стороны. Надо называть вещи своими именами", – сказал министр.

Блокирование вступления в ЕС и "дипломатические уколы"

Сибига добавил, что Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС. Также он считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является угрозой для своего народа.

По словам главы МИД, правительство Орбана таким образом наказывает тех венгров, которые живут в Украине. Он блокирует приобщение части венгерского народа к общему европейскому пространству.

"Также мы категорически против антиукраинской риторики, которая звучит, и попытки втянуть Украину во внутриполитический дискурс. Вместо этого мы видим, что нас искусственно делают фактором в избирательной кампании", – отметил он. Напомним: парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.

Министр также отреагировал на новые недружественные заявления в отношении Украины, которые сделал его венгерский коллега Петер Сийярто. Он подчеркнул: хотя украинская сторона действует пропорционально, у него "нет времени реагировать на каждую глупость".

"Я считаю, что мы ответили достаточно решительно, показали, что готовы действовать при необходимости, но не будем тратить время каждый раз... Мы расставили точки над "і" в нашей позиции, и я не вижу необходимости в дальнейшем публичном обмене дипломатическими уколами. Но если и дальше будут недружественные акты или шаги в отношении Украины, мы оставляем за собой право действовать пропорционально", – добавил дипломат.

Права венгров и сценарии событий после выборов

Ранее Венгрия публично отстаивала права венгров, живущих за рубежом, в частности в Украине. Однако сейчас это исчезло из риторики Будапешта, потому что там ориентируются на опросы и настроения избирателей – "ищут, что работает". В то же время заявления о нацменьшинстве начали звучать от команды главного кандидата от оппозиции, Петера Мадяра.

В ответ на это Сибига сказал, что Украина будет взаимодействовать с любой властью, законно избранной венгерским народом. Он подчеркнул – в Киеве заинтересованы в добрососедских отношениях с Венгрией.

"В-третьих, я считаю, что мы в Украине уже воплотили самые высокие стандарты Совета Европы и Евросоюза по защите прав меньшинств, но мы открыты к дальнейшему диалогу. Там, где нужно усовершенствовать что-то, или учесть какую-то специфику – мы готовы это сделать. Именно эти сигналы мы передавали нашим венгерским партнерам", – сказал министр.

Реакция Венгрии

Петер Сийярто отреагировал на интервью Сибиги, заявив, что тот не является другом Венгрии, "ненавидит" и "нападает" на венгров. В то же время он согласился с тем, что Будапешт является единственным препятствием для вступления Украины в ЕС.

"Это абсолютно верно. Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Европейцы, среди них и венгры, потеряли бы свои деньги в пользу Украины, наши фермеры обанкротились бы из-за их некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как транзитный пункт", – выдал он.

Сийярто снова попытался втянуть Украину во внутренние вопросы своей страны, написав следующее: "12 апреля вопрос стоит так: мир или война? Венгрия или Украина?".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана, сравнив его с приспешником Адольфа Гитлера. По словам Сибиги, блокируя вступление Украины в Европейский Союз, Орбан совершает преступление против своего народа и против Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!