Орбан после 'мирного турне' предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего так называемого "мирного турне" предложил Европейскому Союзу восстановить дипломатические отношения со страной0-террористом Россией. Также политик подверг резкой критике президента США Джо Байдена.

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В своем письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю венгерский премьер отметил, что настала пора наладить отношения с РФ. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Орбан написал Мишелю письмо, в котором привел свою краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, Китая, Турции, диктатором РФ и американским политиков Дональдом Трампом. Он предложил руководству ЕС рассмотреть некоторые результаты этих переговоров.

Глава венгерского правительства предупредил, что "интенсивность военного конфликта в Украине в ближайшем будущем радикально усилится". Также он предложил провести переговоры с Китаем о "мирной конференции" и восстановить дипломатические отношения с Россией

Кроме того, Орбан хочет, чтобы Евросоюз начал "политическое наступление" на страны Глобального Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине". Премьер Венгрии также упомянул о своих переговорах с Трампом, и заодно раскритиковал американского президента Байдена. Он назвал нынешнюю политику США "провоенной".

При этом Орбан заявил, что Трамп победит на выборах президента США в ноябре и не дожидаясь своей инаугурации немедленно выступит в качестве "мирного посредника".

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", − заявил венгерский премьер.

Ранее сообщалось, что из-за поездки Виктора Орбана в Россию шесть стран ЕС будут бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии.

Кроме Путина, Орбан также посещал президента Китая Си Цзиньпина. После этого он подвел итоги своего "турне", утверждая, что Кремль и Пекин ждут начала "мирных переговоров" до конца 2024 года.

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