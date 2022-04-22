Реинкарнация ОПЗЖ в новом формате свидетельствует о том, что борьба с пропутинскими силами происходит только формально, в то время как коллаборанты удерживают лицензию на продолжение своей взрывной работы.

Ситуация с запретом ОПЗЖ напоминает традиционную борьбу с преступностью: пронырливые правоохранители доблестно обезвреживают некую организованную бандитскую группу, которая… меняет вожака, проводит ребрендинг и продолжает заниматься своей "индивидуальной трудовой деятельностью". В Верховной Раде на пепелище Оппозиционного блока "За жизнь" создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли 25 нардепов из бывшей фракции ОПЗЖ.

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Скажем, сразу в группу не попал новопредставленный "узник совести" Виктор Медведчук, чтобы на взлете политического проекта не портить ему карму, но от этого политическая "малина" выглядит не менее контраверсионно. В группу попадают все те энтузиасты, которые на протяжении многих лет разогревали военно-политическое либидо Владимиру Путину, выполняя роль куртизанок и убеждая Владимира Владимира в политической лояльности значительной части граждан Украины во главе с Медведчуком, Бойко, Рабиновичем и Левочкиным. Весь покойный ныне ЗаЖоп любил травить любимые басни Кремля, начиная от наивного лубка вроде "деды воевали", "бессмертный полк", "народы-братья" и завершая "вторым государственным", всяческими там притеснениями русскоязычных".

Здесь уже молчим о знаменитых кремлевских 5 млрд долл., якобы ушедших на финансирование 5 колонны в Украине. Что-то мне подсказывает, что на эти не только Виктор Медведчук построил несколько дач, но и появилось немало поместий в Западной Европе, в частности – на любимом многими Кап-Ферра. Пока СБУ не проведет полноценного расследования, трудно будет сказать, сколько конкретно миллиардов кремлевских долларов ушло на финансирование ОПЗЖ, но и без того стоит констатировать все признаки коллаборации этих партийцев-депутатов с рашистским путинским режимом, более того, насколько известно, влияние Москвы на некоторых экзотических персонажей, вроде Рабиновича не прекращается и по сей день. С таким криминально-политическим кейсом не Верховная Рада должна регистрировать новую депутатскую группу, а правоохранительные органы – дела о коллаборации с врагом.

Причем речь идет не только о скрытом сотрудничестве, но и открытой работе на рашистов. Фэйковые мэры, их заместители и другие гауляйтеры путинского режима находятся кураторами ФСБ в списках завербованных украинцев, и почему-то каждый раз всплывает "жопа из ЗаЖопа".

"В Мариуполе коллаборанты с ОПЗЖ корректируют огонь оккупантов"…

" В Мариуполе при поддержке российских оккупантов выбрали "мэра" города. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко".

" Помог оккупантам захватить Изюм и всех сдал: депутат ОПЗЖ стал подозреваемым в госизмене"…

"КИУ: представители ОПЗЖ не менее 50 раз сотрудничали с российскими оккупантами".

Это лишь несколько заголовков из новостной ленты последних дней, которая дает четко понять: ОПЗЖ в значительной части могла существовать как вертикаль ФСБ-Кремля с центром управления в Верховной Раде. Поэтому государству недостаточно принудительно "закрыть" эту политически преступную группировку, нужно что-то делать с его участниками, причем – согласно условиям военного времени.

Если дистанцироваться от факта реинкарнации "зажопников", должны констатировать, насколько нерешительным и непоследовательным является государство в защите государственных интересов. Давая симпатикам Путина и его муртадам возможность на ребрендинг, на ритуальное перевоплощение из блока и платформу, мы даем шанс на реинкарнацию путинской пропаганды на самом высоком государственном уровне. Особенно если вспомнить, что Рабинович-Медведчук с Бойко-Левочкиным, по утверждению СМИ, объединил вузами политического брака именно Путин.

В заключение оффтоп. Говорят, что между блоками Рабиновича-Медведчука и Бойко-Левочкина нет разницы. А вот ложь. Первые драпают в Россию и Израиль, вторые предпочитают болеть за "мир и жизнь" из Франции, Монако, Лазурного побережья или, по крайней мере, – из Вены. А вы говорите, какая разница… Фундаментальная