Опасная тенденция: зарубежные медиа осудили очередную блокировку международной деятельности Порошенко

Сорванная командировка Петра Порошенко для участия в Мюнхенской конференции по безопасности стала темой в международных медиа. СМИ сообщают, что пятый Президент, получивший приглашение от Главы конференции Кристофа Гойсгена и должен был выступить на одной из мер, не может прибыть в Мюнхен из-за политических мотивов и нарушений демократических принципов со стороны властей.

Об обсуждении блокирования международной деятельности Порошенко в западных СМИ сообщил портал "Европейской солидарности".

Отмечается, что международные издания пишут – Петра Порошенко не выпускают из Украины под предлогом "угрозы для жизни". Впрочем, напоминают СМИ, это уже не первый случай, когда пятому президенту блокируют международную деятельность.

Как отмечает европейское издание Euractiv, речь идет об "опасной тенденции злоупотребления военным положением и военным временем для ликвидации политической оппозиции, независимости антикоррупционных институций, независимого правосудия, независимых СМИ и журналистских расследований".

"Борясь с диктатурой Путина, Украина не должна сама стать диктатурой. Не игнорируйте и не закрывайте глаза!" – цитирует издание заявление Петра Порошенко.

1 декабря прошлого года власти Украины запретили Порошенко посещать Варшаву и США, напоминает издание.

В Мюнхене Порошенко также должен был принять участие в трансатлантическом форуме ХСС "Как защитить свободный мировой порядок от экстремизма и авторитаризма" с участием премьер-лидера Баварии и главы ХСС Маркуса Зодера, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и генсека НАТО Йенс Столтенберга.

Внешнеполитический советник Порошенко Константин Елисеев сообщил Euractiv, что у пятого президента запланирован ряд двусторонних встреч на высоком уровне в Мюнхене, в том числе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, а также с несколькими американскими республиканцами, в том числе с главой Комитета по разведке Майком Тернером.

"Каждый раз, когда запланирована заграничная поездка Порошенко, это становится вопросом для рассмотрения в Офисе президента", – сказал Елисеев.

Как прокомментировал международный резонанс народный депутат Ростислав Павленко, "Украина платит высокую цену за мелочность и предвзятость президента Зеленского и его Офиса. И обеспечение войск, и поддержка критических бюджетных выплат напрямую зависят от помощи от партнеров. Без этого не выстоять против многократно превосходящего врага. решения о помощи формируются под влиянием общественного мнения западных стран".

"Последнюю неделю ведущей темой мировых СМИ был конфликт политического руководства Украины с военными, ревность Зеленского к Залужному. Вчера власти подбросили новый сюжет скептикам в отношении Украины. Снова в рабочую командировку не выпустили лидера оппозиции Петра Порошенко. От Венгрии до стран Латинской Америки, от Испании Болгарии медиа обсуждают, почему снова не выпустили Порошенко, это при том, что демократия, парламентский плюрализм и уважение к оппозиции – среди ключевых требований для вступления Украины в ЕС и для получения помощи, заявил во время своего визита в Киев Жозеф Боррель это прямо отписано в решении Евросовета и уже сегодня испанские, немецкие, другие европейские медиа пишут о том, что Порошенко снова блокируют деятельность и ревность власти.Украина теряет авторитет и репутацию.А каждый день промедления с помощью, о которой не договорились, оплачивается жизнями и кровью украинцев", – отмечает Павленко.