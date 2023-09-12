То, что Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине никак не может увидеть, что во время российско-украинской войны в Украине происходит геноцид, в который раз указывает на то, что Организация Объединенных Наций нуждается в срочном и радикальном реформировании.

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Ведь заявление главы Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрика Мёсе, что “На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что происходит геноцид", ставит под вопрос не только правомочие этой комиссии, но и то, способна ли вообще ООН, на нынешнем этапе своего существования, принимать адекватные решения.

В то же время Российская Федерация, которая ведет большую войну в Украине уже более полутора лет, так и остается до сих пор членом Совета Безопасности ООН. Ситуация складывается таким образом, что Украина и ее союзники должны срочно поднять вопрос о необходимости забрать у России право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, в связи с ее войной в Украине. И хотя этот вопрос пытались уже поднимать неоднократно, однако каждый раз эта инициатива “спотыкалась" об отсутствие прописанной процедуры аннуляции права вето для той или иной страны, являющейся членом Совета Безопасности. Поскольку нет механизма его запуска и реализации.

Кроме того, по действующему ныне уставу ООН, это выглядит довольно проблематично. Чтобы забрать у Кремля право вето, нужно изменить устав, а чтобы изменить устав, нужно преодолеть право вето Российской Федерации. Замкнутый круг.

Не стоит ли попробовать пойти несколько другим путем? Для начала не забирать у России, постоянного члена Совбеза ООН права вето, а приостановить использование Москвой этого права. Скажем, на время проведения расследования ООН относительно геноциду России в Украине.

Однако при рассмотрении этого вопроса следует учитывать то, что Россия является очень “специфической" страной. Суть ООН как международной организации заключается в противовесах. И только тогда ее решения чего-то стоят.

Если же каким-то образом удастся кардинально изменить основы устава, а Москва сочтет, что этим ущемлены ее интересы, то нельзя исключать того, что Россия вообще перестанет учитывать решения ООН.

“Правила игры" старой системы ООН неэффективны, это признают все больше членов этой международной организации. И война Путина в Украине сейчас может стать спусковым крючком для инициирования на самом высоком уровне вопроса о реорганизации ООН.

Казалось, что, когда в свое время истек срок пребывания Пан Ги Муна на должности генерального секретаря ООН, избрание на эту должность бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша даст мощный импульс для кардинальных изменений в Организации Объединенных Наций. Но этого не случилось. ООН и дальше осталась аморфной организацией, а ее генеральный секретарь Гутерриш пытается ни в коем случае не обострять свои отношения с Российской Федерацией.

С самого начала от Антониу Гутерриша ожидали инициирования процесса реформирования ООН. Ведь сейчас “правила игры" таковы, что подобные инициативы должны поступать от стран-членов Совета Безопасности ООН и генерального секретаря. Но он оказался не готов к этому. Хотя ООН, в таком виде, какова она сейчас, абсолютно не устраивает очень многих участников этого мирового клуба.

Поскольку возникает впечатление, что в современных условиях основной смысл функционирования ООН в основном сводится к тому, чтобы собираться еженедельно и обмениваться громкими заявлениями. И не больше. Но хотя распускать эту надгосударственную международную суперструктуру (как когда-то Лигу Наций) сейчас согласятся не все, но от перезагрузки и обновления ее руководства все получили бы реальную пользу.

И нельзя дальше допускать, чтобы в дальнейшем могли повторяться такие случаи, когда Российская Федерация, напав на суверенное государство Украину, могла годами тормозить решение Совета Безопасности ООН, пользуясь для этого своим правом вето.

По факту настал глубокий кризис мировой системы безопасности. Похоже, что правила игры и тормозные механизмы старой системы ООН стали настолько неэффективными, что заменять их нужно вместе с самим Антониу Гутерришем.

А неэффективность долголетнего пребывания Гутерриша в должности генерального секретаря ООН лишний раз доказывает, что международному сообществу, возможно, стоит разработать процедуру отзыва с этой должности тех, кто не оправдывает возложенных на них высоких обязанностей.

Необходимо инициировать изменения в деятельности Совета Безопасности ООН. Возможно, Украине, которая не только пострадала от войны, которую ведет Москва, но и от старых “правил игры" в ООН, следовало бы подумать об инициировании изменений в деятельности Совета Безопасности.

Что могло быть сформулировано примерно следующим образом.

Первое: страна-член Совета Безопасности, которая в настоящее время ведет военные действия против другого государства, не имеет права на голосование в Совете Безопасности ООН, поскольку сама является непосредственным участником конфликта.

Второе: в Совете Безопасности отменяется право вето, и все решения принимаются простым большинством голосов членов совета.

Третье: упрощенным вариантом модернизации Совета Безопасности ООН могло бы стать правило, когда право вето не действует, если при голосовании против высказался только один из членов Совета Безопасности.

Четвертое: существует правовое поле мировой цивилизации. А поскольку Россия намеренно постоянно нарушает и попирает все правила, которые должны учитываться в деятельности Совета Безопасности ООН, то приостановление права вето для России, на время расследования геноцида Россией украинского народа, видится единственно возможным выходом из сложившейся ситуации.

Пятое: во время российско-украинской войны Россия не может не только председательствовать в Совете Безопасности ООН, но и должна быть признана в ООН как государство-террорист, ведущее гибридную глобальную войну против цивилизованного мира.

Когда Российская Федерация снова напала на Украину в 2022 году, ООН так и ничего не сделала для того, чтобы Москва не могла блокировать решение по Украине в Совете Безопасности ООН.

Сегодня Антониу Гутерриш очень похож на позднего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Что и завело эту, когда-то влиятельную и авторитетную международную организацию, в состояние очень похожее на “застой" в СССР перед его распадом. При Гутеррише “развитой оонизм" приобрел такие злокачественные формы, что вполне уже можно говорить о путях перестраивания ООН.

Начать можно с соответствующего решения Генеральной ассамблеи ООН, на которое наложить вето никто не сможет.

Было бы целесообразно, если бы Генеральная ассамблея ООН вообще отменила право вето Совета Безопасности. Возможно, оно было целесообразно во времена создания ООН, однако сейчас уже давно пережило себя. Российская Федерация и Китай слишком часто им злоупотребляют. Существование 5 постоянных государств с правом вето, 2 из которых являются не только ядерными, но и агрессивными странами, означает, что ООН была создана с большими недостатками, чтобы их можно было исправить. Поэтому возникает вопрос, не целесообразнее ли заменить его более современным и действенным международным органом.

Кроме того, запрет вето в Совете Безопасности будет означать, что любая нация, желающая продвигать или оправдать свою политику, должна апеллировать к другим нациям, ища у них поддержку и одобрение их действий. Это может только способствовать большему дипломатическому взаимодействию и более демократической сущности ООН.

После проигрыша России в войне с Украиной неизбежно возникнет новый мировой порядок, и в Российской Федерации к тому моменту уже не должно быть права вето. Но уже сейчас следует начать с правила конфликта интересов – государство, которое является субъектом резолюции ООН, лишается права голосовать или налагать вето на эту резолюцию. Это необходимый первый шаг, за которым должны происходить и следующие.

У Лиги Наций было свое время, затем это время прошло. Организация Объединенных Наций имеет проблемы, поэтому, возможно, наступает пора для чего-то нового. Нужна новая ООН, которая отвечала бы требованиям XXI века. Сейчас ООН не может обеспечить исполнение какой-либо резолюции, если кто-то добровольно не согласится это сделать.

В свое время ООН стала одной из многих попыток человечества предотвратить конфликты и сделать мир более мирным и преуспевающим, когда она родилась на пепелище Второй мировой войны. Однако она не смогла предотвратить развязывание Российской Федерацией страшной войны в Украине, и, по сути, стала не столько руководящим международным органом, как к ничему не обязывающим местом для дискуссий и дебатов. А все решения по осуждению агрессии России Москва постоянно откровенно игнорирует.

Одним из приемлемых вариантов могло бы стать проведение реформы таким образом, чтобы приостанавливать привилегию вето до тех пор, пока страна нарушает международное право. А это вычистило бы Россию из Совета Безопасности ООН.

Диктатор Путин откровенно унижает ООН, однако Антониу Гутерриш и его команда предпочитают закрывать на это глаза. Откровенно угодовская позиция генерального секретаря ООН в российско-украинской войне, служит, таким образом, лишь одной цели – в пользу Путина, и подталкивает его к продолжению агрессии в отношении Украины.

Вторжение России в Украину и дальнейшее вето на санкции за это, вместе с многочисленными конфликтами между меньшими странами по всему миру, показывают, что ООН абсолютно неэффективна в предотвращении международных конфликтов – цели, для которой она и была создана.

Эта страшная война обнаружила слабые места в существующих международных системах, наиболее действенной из которых должна быть правовая база Организации Объединенных Наций. Один из пяти постоянных членов высшего миротворческого органа ООН, Совета Безопасности, с правом вето, Москва использовала это свое полномочие, чтобы воспрепятствовать таким мерам, как глобальные санкции, которые могли бы помочь обуздать ее агрессию.

Главная опасность реформирования ООН в том, что хотя можно создать новую Организацию Демократических Наций, без полномочий стимулировать выполнять ее решения, она будет столь же недееспособна, как и ее предшественница. Генассамблея ООН приняла резолюции, осуждающие Россию, призывая ее вывести свои войска из Украины. Однако Россия это просто проигнорировала. Без внедрения механизмов силового выполнения ее решений, ООН или новая Организация Демократических Наций (ОДН) будут одинаково недееспособными. Вот в чем главный вопрос.

Изначально понятно, что отсутствие больших полномочий не подойдет для этой цели. Должна быть создана мощная армия ООН, куда будут входить армии ведущих стран мира, для этого получив соответствующий мандат. Иным способом останавливать или избежать войн более сильных государств с более слабыми в будущем не удастся. Нужно сделать все возможное и необходимое, чтобы война России с Украиной стала последней великой войной в мировой истории.