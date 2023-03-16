Представитель. Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут продолжать полеты в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником вечером 14 марта.

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"Если их послание заключалось в том, чтобы сдержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это не удастся" – отметил Джон Кирби.

Между тем, в Министерстве обороны России уверяют, что американский беспилотник "утонул сам". "Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью" – говорится в заявлении ведомства. Факт столкновения беспилотника с российским истребителем в Министерстве обороны РФ как бы не замечают, что позволяет вспомнить о первоначальных оправданиях Москвы относительно уничтожения пассажирского южнокорейского "Боинга" в 1983 году, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Да и вообще не замечать причин катастрофы – это, можно сказать, фирменный стиль Москвы. Когда произошла авария подводной лодки "Курск", новый президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на вопрос телеведущего Ларри Кинга о причинах катастрофы равнодушно ответил: "она утонула". Вот и беспилотник утонул.

Между тем, сам инцидент над Черным морем – опасный инцидент, потому что речь идет о столкновении российского самолета и американского беспилотника в международном воздушном пространстве – вновь напоминает о том, зачем России нужен был Крым.

Похоже, не только для контроля над территорией самого полуострова, но и для претензий относительно превращения Черного моря во "внутреннее море" России. Шизофрения? Ведь Черное море омывает берега сразу нескольких стран – это не только Россия, но и Украина, и Грузия, и Болгария, и Турция, и Румыния. Последние три страны, между прочим – члены НАТО.

Однако стоит напомнить, что Россия уже захватила несколько черноморских портов и контролирует обширную территорию вокруг них. Это не только порты Крыма, но и порты Абхазии, независимость которой Россия признала в одностороннем порядке. Россия блокирует морские порты Украины – возможности их функционирования теперь напрямую зависят от соглашений с Москвой.

Россия сама обозначает, где проходят ее морские границы, абсолютно не обращая внимания на нормы международного морского права. Более того, и в международных водах Москва позволяет себе очевидные провокации, как это было с британским эсминцем "Дефендер" в июне 2021 года. Эсминец, между прочим, совершал плановый переход из Одессы в Батуми, из Украины в Грузию. И следовал по международно признанному коридору разделения движения. Так что с британской стороны провокации не было никакой. Зато Москва воспользовалась ситуацией для того, чтобы продемонстрировать, что никаких территориальных вод Украины "не существует", что в этих водах, что в любом международном коридоре российский флот может творить все, что ему вздумается.

А сейчас инцидент с американским дроном демонстрирует, что Россия пытается устанавливать свои правила и над Черным морем – не случайно же в заявлении Министерства обороны Российской Федерации говорится о воздушном пространстве, которое используется для проведения так называемой "специальной военной операции".

Никаким нормам международного права эти заявления не соответствуют – как, впрочем, и российская неправда о том, что произошло с беспилотником. Но Россия, уверен, пытается запугать Запад и сделать все возможное, чтобы корабли и самолеты стран НАТО избегали Черного моря и на воде, и в небе. А Крым для Путина – просто суша, которую, похоже, удобно использовать для провокаций против НАТО, Украины и Грузии.