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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист

Блог | "Он утонул". Зачем МО России говорит неправду об американском беспилотнике

'Он утонул'. Зачем МО России говорит неправду об американском беспилотнике

Представитель. Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут продолжать полеты в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником вечером 14 марта.

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"Если их послание заключалось в том, чтобы сдержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это не удастся" – отметил Джон Кирби.

Между тем, в Министерстве обороны России уверяют, что американский беспилотник "утонул сам". "Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью" – говорится в заявлении ведомства. Факт столкновения беспилотника с российским истребителем в Министерстве обороны РФ как бы не замечают, что позволяет вспомнить о первоначальных оправданиях Москвы относительно уничтожения пассажирского южнокорейского "Боинга" в 1983 году, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Да и вообще не замечать причин катастрофы – это, можно сказать, фирменный стиль Москвы. Когда произошла авария подводной лодки "Курск", новый президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на вопрос телеведущего Ларри Кинга о причинах катастрофы равнодушно ответил: "она утонула". Вот и беспилотник утонул.

Между тем, сам инцидент над Черным морем – опасный инцидент, потому что речь идет о столкновении российского самолета и американского беспилотника в международном воздушном пространстве – вновь напоминает о том, зачем России нужен был Крым.

Похоже, не только для контроля над территорией самого полуострова, но и для претензий относительно превращения Черного моря во "внутреннее море" России. Шизофрения? Ведь Черное море омывает берега сразу нескольких стран – это не только Россия, но и Украина, и Грузия, и Болгария, и Турция, и Румыния. Последние три страны, между прочим – члены НАТО.

Однако стоит напомнить, что Россия уже захватила несколько черноморских портов и контролирует обширную территорию вокруг них. Это не только порты Крыма, но и порты Абхазии, независимость которой Россия признала в одностороннем порядке. Россия блокирует морские порты Украины – возможности их функционирования теперь напрямую зависят от соглашений с Москвой.

Россия сама обозначает, где проходят ее морские границы, абсолютно не обращая внимания на нормы международного морского права. Более того, и в международных водах Москва позволяет себе очевидные провокации, как это было с британским эсминцем "Дефендер" в июне 2021 года. Эсминец, между прочим, совершал плановый переход из Одессы в Батуми, из Украины в Грузию. И следовал по международно признанному коридору разделения движения. Так что с британской стороны провокации не было никакой. Зато Москва воспользовалась ситуацией для того, чтобы продемонстрировать, что никаких территориальных вод Украины "не существует", что в этих водах, что в любом международном коридоре российский флот может творить все, что ему вздумается.

А сейчас инцидент с американским дроном демонстрирует, что Россия пытается устанавливать свои правила и над Черным морем – не случайно же в заявлении Министерства обороны Российской Федерации говорится о воздушном пространстве, которое используется для проведения так называемой "специальной военной операции".

Никаким нормам международного права эти заявления не соответствуют – как, впрочем, и российская неправда о том, что произошло с беспилотником. Но Россия, уверен, пытается запугать Запад и сделать все возможное, чтобы корабли и самолеты стран НАТО избегали Черного моря и на воде, и в небе. А Крым для Путина – просто суша, которую, похоже, удобно использовать для провокаций против НАТО, Украины и Грузии.

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