'Он действительно уверен в этом': Макрон объяснил слова Трампа о Путине в случайно включенный микрофон. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова президента США Дональда Трапа о якобы желании российского диктатора "заключить сделку" с ним. Эта фраза не предназначалась для посторонних ушей, однако через включенный микрофон слова Трампа услышал не только Макрон, но и миллионы людей во всем мире.

Президент Франции заявил, что Трамп искренне уверен в своей способности завершить российско-украинскую войну – и если его усилия принесут устойчивый мир и безопасность Украине и Европе – эту уверенность можно только приветствовать. Об этом политик сказал в эфире NBC.

Как Макрон объяснил странное заявление Трампа

Ведущая поинтересовалась у президента Франции, как он воспринял адресованные ему слова Трампа о вере в желании Путина заключить с ним сделку, о которой через случайно включенный микрофон узнали все.

Макрон в ответ отметил, что уверенность Трампа в собственных силах по окончанию российско-украинской войны можно только приветствовать, главное – чтобы она материализовалась в прочный и длительный мир.

"Я думаю, что если мы достигнем соглашения, которое соответствует прочному миру, – это будет отличная новость. И ваш президент действительно очень уверен в своей способности заключить это соглашение, что является хорошей новостью для всех нас и может прекратить эти ежедневные убийства, за которые несет ответственность российский агрессор. Поэтому я думаю, что это отличная новость", –– подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что и Украина, и Европа только приветствуют миротворческие усилия Трампа и всячески их поддерживают. При этом европейские лидеры следят за тем, чтобы соглашение Трампа не навредило Украине и Европе и вернуло на континент безопасность, а украинцам – мирную жизнь и восстановление.

"Мое мнение – и именно поэтому мы так упорно работали в течение последних нескольких месяцев, и нам нужна эта конвергенция – заключается в том, чтобы убедиться, что это соглашение не повредит Украине и Европе. И мы все хотим соглашения, и мы хотим мирного соглашения. Но мы хотим убедиться в этом мире и в том, что это соглашение позволит украинцам восстановиться как стране и жить в мире. Чтобы на следующий день после этого соглашения они имели достаточную силу сдерживания, чтобы на них не напали снова. И чтобы европейцы могли жить в мире и безопасности. Итак, такова природа мира, который теперь будет призывом нашего мира", – отметил Макрон.

И если Трамп сможет этого добиться – все его поддержат.

"Я считаю, что это отличная новость, и ваш президент действительно очень уверен в своей способности заключить это соглашение с президентом Путиным. И это замечательно", – резюмировал Макрон.

Что предшествовало

Конфуз, в который угодил Трамп во время встречи в Белом доме, произошел в понедельник до начала брифинга для СМИ перед встречей Трампа, Зеленского и европейских лидеров. За несколько минут до того, как в зал пригласили журналистов, а микрофоны на участниках переговоров уже включили, они уловили сказанные Трампом Макрону слова.

"Я думаю, что он (Путин. – Ред.) хочет заключить сделку. Он хочет сделки ради меня. Вы понимаете? Как бы это безумно ни звучало", – сказал американский президент.

Реакция на это заявление как со стороны СМИ, так и со стороны комментаторов в соцсетях показала: уверенность Трампа в том, что Путин хочет закончить войну и тем более, что главной причиной его желания является "уважение" к президенту США, разделяют не все.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После ее завершения Зеленский высказался о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина–Россия–США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

