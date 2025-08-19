'Как бы это безумно не звучало': включенный микрофон уловил интересные слова Трампа о Путине

Перед встречей главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами произошел небольшой конфуз. Включенный микрофон рядом с Трампом случайно зафиксировал его слова о российском диктаторе Владимире Путине.

Это можно было заметить на видеотрансляции. В сети опубликовали отрывок, на котором слышны слова президента США.

Как видно из кадров, Дональд Трамп общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который благодарит президента США за "упорный труд".

В ответ Трамп говорит, что нужно организовать трехсторонний саммит. При этом он начал уверять, что Путин якобы стремится к миру только через него.

"Я думаю, что он хочет заключить сделку. Он хочет сделки ради меня. Вы понимаете? Как бы это безумно не звучало", – сказал американский президент очевидно имея в виду Путина.

Похоже, что Макрон спрашивал у Трампа о намерениях Путина. А тот в ответ уверял, что российский диктатор готов заключить соглашение только благодаря ему.

Напомним, сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. В Вашингтон также прибыли европейские лидеры, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Встреча Трампа с Зеленским состоялась в Овальном кабинете. После этого начались переговоры президентов США и Украины с лидерами ЕС.

В понедельник, 18 августа, лидеры европейских стран приняли участие в переговорах с президентами Украины и Штатов Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Политики говорили о путях завершения российско-украинской войны. Были предложены модели защиты и новые форматы будущих встреч.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что гарантии безопасности для Украины будут предусматривать присутствие американских военных на ее территории. Однако он пообещал сказать об этом позже.

