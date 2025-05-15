'Он дал сигнал': Зеленский сказал, когда Трамп присоединится к переговорам между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп лично присоединится к переговорам между Украиной и Россией в Турции, если в них будут участвовать лидеры обоих государств. Глава Белого дома дал понять, что может приехать в Стамбул при таком условии.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре. Он напомнил, что сейчас Трамп находится в турне по Ближнему Востоку.

"Вы знаете, есть турне по Ближнему Востоку у президента Трампа, и понятно, что у него каждый день встречи с соответствующими лидерами, заранее есть договоренности, решения и тому подобное. Но он сказал, что готов присоединиться. Он дал сигнал, что если будут лидеры, будет президент Украины, будет президент России, то президент Соединенных Штатов присоединится. Так я это воспринимаю", – сказал глава государства.

По словам Владимира Зеленского, он лично не координировал соответствующие действия с Дональдом Трампом. Но украинская и американская команды постоянно находятся на связи.

Зеленский добавил, что Украина и США ответственно отнеслись к переговорам и отправили в Стамбул высокий уровень делегаций

"Мы понимали, что есть встреча в Турции, отправляем высокий уровень делегаций. Обе наши стороны это сделали", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции 15 мая. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.

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