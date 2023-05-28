Окно возможности очень узкое: Порошенко о важности выполнения Украиной критериев членства в ЕС. Видео

Следующая неделя имеет ключевое значение для выполнения Украиной условий членства в Европейском Союзе. Об этом сказал Петр Порошенко во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO".

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"Следующая неделя будет критически важна для нашей евроатлантической интеграции. Это касается и президента, и правительства, и парламента. Речь идет о свободе выражения взглядов, личных свободах людей, Конституционном Суде, верховенстве права. Все, с этим связано, будет поставлено на голосование . Мы должны объединяться и работать вместе", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что нужно обеспечить четкий график членства в Евросоюзе.

"Октябрь – это завершение оценки украинских достижений, по началу переговоров, и декабрь – это решение Европейского Совета относительно начала переговоров. Это сверхзадача для нас, и у нас нет другого варианта. Окно возможностей очень узкое, мы должны начать переговоры о членстве при этом Европарламенте , при этой Еврокомиссии и при этом Совете Европейского Союза. Будет безответственно, если мы не выйдем на этот результат", – предостерег пятый Президент.

"Переговоры завершатся, когда мы станем членами Евросоюза, поэтому давайте шаг за шагом будем выполнять требования и рекомендации Венецианской комиссии и Евросоюза", – призвал Порошенко.

Киевский Безопасный Форум был начат Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум является ежегодным мероприятием, дискуссией на высоком уровне по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, Черноморского региона, вопросам безопасности в Европе и глобальной безопасности в мире.