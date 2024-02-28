Анализируя возможность размещения в Украине войск наших партнёров, бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о том, что из этого может вытекать.

В двух словах, это, по его мнению, может произойти реально не сразу сейчас, а только при условии прекращения огня; будет означать аналог корейского урегулирования; может стать альтернативой вступлению в НАТО; и будет требовать согласования с партнёрами шагов по дальнейшей деоккупации.

От себя добавлю также угрозы, связанные с возможной сменой власти в соответствующих странах на будущих выборах. Например, Макрон это хорошо (Макроша хороший), но кто будет после?

Не исключены и определённые, мягко говоря, неудобства, если среди таких партнёров с войсками окажется (когда-то — теоретически), к примеру, Польша, причём ещё до того, как с ней будут решены многочисленные экономические и даже исторические спорные вопросы.

Не говорю при этом уже обо всяких мелочах-глупостях в случае, если среди войск, размещённых в Украине, будут и немецкие, что может вызвать у кого-то какие-то нежелательные ассоциации.

Так что всё очень непросто, но если ситуация сложится так, что другого выбора не будет, кроме как между войсками врага и войсками друзей, то лучше уж друзья.

Это, кстати, не просто голая идея, ведь её реализация-конкретизация внезапно может произойти значительно раньше, чем кажется, если американцы не предоставят Украине помощи и обрекут нас на гибель. Ибо двухпартийное большинство — за помощь, но лично спикер Джонсон — против, а потому пока что просто не ставит законопроект на голосование, и никто с ним ничего не может сделать…