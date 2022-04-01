Оккупанты уже не вытягивают, но тяжелые битвы еще впереди: Зеленский рассказал о новой тактике россиян. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением по итогам 36 дней войны, которую против нашей страны развязала Россия. В нем он отметил, что оккупанты поняли, что не вытягивают интенсивности боев.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства. Зеленский также рассказал о тактике россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Весь этот март и пять дней февраля захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с разных сторон – с земли, с неба, с моря. Лезут, летят, плывут... У них столько зла, столько жажды к разрушению, что это напоминает не людей, а что-то потустороннее. Каких-то чудовищ, которые сжигают и грабят, нападают и пытаются убить. Каких-то адских химер", – отметил президент.

Видео дня

Зеленский обратил внимание, что оккупанты убираются из тех направлений, где ВСУ их бьют, чтобы сосредоточиться на других очень важных – на них нашим воинам может быть сложно.

"Поэтому очень важно для всех проявлять сдержанность. Сдержанность в эмоциях. Но впереди будут битвы. Еще предстоит очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", – сказал глава государства.

Также Зеленский лишил высоких званий предателей Украины. Больше не являются генералами экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко.

"Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они будут наказаны", – пообещал гарант.

Глава государства добавил, что всех военнослужащих высшего офицерского состава, которые сейчас нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу о защите нашего государства, его свободы и независимости, лишат высших воинских званий. Это будет сделано в соответствии со статьей 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

В то же время президент подписал указ о награждении 136 военнослужащих.

Президент напомнил, что 31 марта обратился к парламентам нескольких стран – Австралии, Нидерландов и Бельгии. Он отметил, что ощутил полную поддержку и ждет конкретных шагов, в частности, по усилению санкций против России.

"Провел также сегодня разговор с президентом Турции Эрдоганом. Говорили очень конкретно. В частности, о перспективах переговоров в Турции с Российской Федерацией. А также о создании действенной системы гарантий для нашего государства. О безопасности, в которой мы нуждались всегда и к реальному обеспечению которой приблизились. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности для Украины", – добавил президент.

Также он рассказал, что через несколько дней через сервис Дія уже подано 25 491 заявление на компенсацию за разрушенную оккупантами недвижимость украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта президент Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Глава государства поблагодарил Эрдогана за готовность Анкары стать гарантом безопасности для Украины. Также глава государства выступил перед парламентами Австралии, Нидерландов и Бельгии.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!