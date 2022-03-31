Зеленский поблагодарил Эрдогана за помощь с переговорами: о чем говорили

В четверг, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства поблагодарил Эрдогана за готовность Анкары стать гарантом безопасности для Украины.

Об этом сообщило турецкое издание NTV. Отмечается, что президенты обеих стран обсудили возможную встречу Зеленского с Путиным.

В ходе беседы обсудили результаты встречи украинской и российской делегаций, прошедшей 29 марта в Стамбуле. Эрдоган отметил, что она дала значительный толчок процессу, который осуществляется для прекращения войны в Украине и установления мира.

Президент Украины Зеленский поблагодарил турецкого коллегу за организацию этих переговоров. А Эрдоган, со своей стороны, повторил предложение провести в Турции также встречу Зеленского и Путина.

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Зеленский в своем Twitter рассказал, что в ходе телефонного разговора с Эрдоганом отметил высокий уровень организации переговоров Украины и России. По словам главы государства, они согласовали с президентом Турции дальнейшие шаги по достижению мира в Украине. Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность Анкары стать гарантом безопасности для Украины.

Провел очередной разговор с настоящим другом 🇺🇦 Президентом 🇹🇷 @RTErdogan. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность 🇹🇷 стать гарантом безопасности нашего государства! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 31, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к Федеральному парламенту Бельгии. Он призвал депутатов и членов правительства вдохновить всех европейцев сделать больше для Украины, чтобы помочь изгнать оккупантов и восстановить драгоценный мир.

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