Зеленский лишил званий предателей из СБУ – заместителя Баканова и экс-начальника управления на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 марта, лишил высоких званий предателей Украины. Больше не являются генералами экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении к украинскому народу. Он назвал чиновников-предателей антигероями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они будут наказаны", – пообещал гарант.

Глава государства добавил, что всех военнослужащих высшего офицерского состава, которые сейчас нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу о защите нашего государства, его свободы и независимости, лишат высших воинских званий. Это будет сделано в соответствии со статьей 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

Видео дня

"Случайным генералам с нами не по пути!" – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами военных связистов и 126 воинов Вооруженных сил Украины. 34 из них будут отмечены посмертно.

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