Офис генпрокурора Украины обнародовал подозрения Шойгу, Нарышкину и Володину
Офис генпрокурора Украины обнародовал подозрения ряду топ-чиновников страны-агрессора России, которые отдавали преступные заказы о вторжении в Украину. Им инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
В статье говорится о "публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины". Подозрения были опубликованы 5 мая на сайте ОГП.
В частности, они адресованы:
министру обороны России Сергею Шойгу;
руководителю Росгвардии Виктору Золотову;
спикеру нелегитимной Госдумы РФ Вячеславу Володину;
главе Совета Федераций России Валентине Матвиенко;
министру внутренних дел страны-агрессора Владимиру Колокольцеву;
директору службы внешней разведки Сергею Нарышкину;
представителю Путина в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву;
директору ФСБ Александру Бортникову.
"...о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины, то есть совершении представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины", – говорится в текстах подозрений.
Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении 10 военнослужащим армии страны-агрессора. Они могут быть причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.