Офис генпрокурора Украины обнародовал подозрения Шойгу, Нарышкину и Володину

Офис генпрокурора Украины обнародовал подозрения ряду топ-чиновников страны-агрессора России, которые отдавали преступные заказы о вторжении в Украину. Им инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

В статье говорится о "публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины". Подозрения были опубликованы 5 мая на сайте ОГП.

В частности, они адресованы:

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директору службы внешней разведки Сергею Нарышкину;

представителю Путина в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву;

директору ФСБ Александру Бортникову.

"...о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины, то есть совершении представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины", – говорится в текстах подозрений.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении 10 военнослужащим армии страны-агрессора. Они могут быть причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.