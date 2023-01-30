Однопартийцы попытались 'отбелить' Тимошенко от скандала с роскошным отдыхом в Дубае, но все пошло не так: украинцы вынесли 'приговор'

Народный депутат Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в разгар полномасштабной войны с Россией улетела на отдых в Дубай (ОАЭ). Она заселилась в элитную виллу пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

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После расследования журналистов, которые заметили Тимошенко в Дубае, украинцы возмутились, за какие средства и почему народная избранница во время войны покинула Украину ради роскошного отдыха. В то же время ее однопартийцы попытались "отбелить" своего лидера от скандала и даже принялись унижать журналистов. С деталями скандального отдыха Тимошенко разбирался OBOZREVATEL.

Сердобольной Тимошенко не удалось скрыться в Дубае от журналистов

Лидер "Батьківщини" известна своими сердобольными высказываниями о судьбе украинцев, в частности, об их материальном состоянии. При этом сама народная избранница предпочитает заграничный отдых в одних их самых дорогих отелей. Источники СМИ в деловых кругах говорят, семья дочери Тимошенко переехала в Дубай еще до начала масштабной войны и живет там с непродолжительными выездами в Европу.

Во время отдыха в Дубае Тимошенко всячески пыталась скрыться от посторонних глаз: на популярной среди отдыхающих набережной она не появлялась, в машину садилась исключительно в подземном паркинге, а не на улице, загорала на частном закрытом пляже гостиницы.

Однако даже такие методы не помогли нардепу, и она вместе с мужем попали в объектив камеры украинских журналистов. Именно так Тимошенко стала героиней расследования под названием "Батальон Дубай".

Реакция "Батьківщини" – попытки оправдать Тимошенко и унижение журналистов

Очевидно, что журналистское расследование не осталось без реакции представителей политической силы Тимошенко. Конечно же, однопартийцы не критиковали своего лидера за роскошный отдых в Дубае во время войны в Украине. Наоборот, многие из них принялись "отбеливать" репутацию Тимошенко.

Кроме того, "Батьківщина" безуспешно попыталась разогнать волну поддержки Тимошенко с помощью ботов, однако кампания провалилась.

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Власенко в своем Facebook высмеял журналистское расследование и фактически проигнорировал отдых Тимошенко в Дубае, который, явно не соразмерен с зарплатой народного депутата. Он заявил, что журналисты, которые провели расследование о лидере "Батьківщина" якобы "должны набраться мужества и рассказать, кто и где находился в первые 100 дней войны".

В свою очередь нардеп Алексей Кучеренко также не увидел ничего "преступного" в отдыхе народной избранницы в Дубаей. Вслед за своим однопартийцем он начал предъявлять претензии журналистам-расследователям. Более того, он позволил себе проявить нетолерантность в отношении журналистов и высмеял фамилию главного редактора УП.

Пытались представители "Батьківщини" защитить Тимошенко с помощью ботов, однако их попытки оказались тщетны. "Вселенскую любовь" к лидеру своей политической силы боты разгоняли под одним из постов в Facebook, однако "признания в любви" Тимошенко, оскорбления журналистов и абсурдные фотографии политика явно не помогли адекватно объяснить, почему народная избранница в разгар войны отдыхает в элитном отеле в Дубае.

Украины констатировали "политическую смерть" Тимошенко

В сети активно обсуждают шикарную жизнь лидера "Батьківщини". Украинцы в соцсетях разразились шутками и фотожабами по этому поводу.

Граждане нашей страны упрекнули народную избранницу, что сначала она отдыхает в элитных отелях, а потом снова появится на экранах телевизоров и будет "лить крокодиловые слезы" из-за судьбы Украины, но о поездке в Дубай в разгар войны не вспомнит.

При этом украинцы в соцсетях отметили, что лидер "Батьківщини" своим отдыхом в Дубае поставила крест на своей и так не очень успешной политической карьере.

Напомним, 23 января президент Владимир Зеленский объявил о решении СНБО запретить госслужащим выезд за границу в личных целях.