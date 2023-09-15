14 вересня 1954 року було скоєно один з найстрашніших комуністичних злочинів. На Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області проведено масштабні навчання з використанням ядерної зброї, які отримали романтичну кодову назві "Сніжок".

Після підриву ЯЗ у наступ пішли десятки тисяч солдатиків-строковиків, а ще десятки тисяч захищалися, удаючи умовного противника". Наступ вівся у зоні сильного радіоактивного зараження.

У результаті цих навчань постраждали понад 45 тисяч солдат і офіцерів, яких ніхто навіть не питав чи хочуть вони брати в них участь. Також від радіоактивного враження постраждали 10 тисяч осіб з числа цивільного населення.

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В останні роки існування СРСР стало відомо, що солдат і цивільних комуняки спеціально піддали зараженню, аби дослідити як воно впливає на людей. Тобто їх цілком свідомо й умисне використали у якості піддослідних пацюків. На прикладі Хіросіми і Нагасакі вже знаючи які страшні наслідки несе для людини атом.

Жодної медичної допомоги рядовим солдатикам надано не було. З учасників навчань було взято підписку про нерозголошення терміном на 25 років, а в особових справах записано, що вони у той день перебували зовсім в інших регіонах країни.

Так вони здебільшого й повимирали від страшних хвороб. Невідомі й забуті. Скільки померло цивільних зразу та у наступні роки (їх ніхто не евакуював і вони продовжували жити у забрудненій місцевості) не знає ніхто.

Напевне, слід назвати головних злочинців. За ступенем провини по спаданню: Жуков, Василевський, Булганін, Хрущов, Маленков, Ванніков. Але головний винуватець - нелюдська комуністична система.