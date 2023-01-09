''Однажды нам снова понадобятся каналы связи'': генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступают против исключения из своего состава России, ведущей войну против Украины. Объясняют тем, что не имеют механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения РФ, признанной многими государством-спонсором терроризма.

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С таким заявлением в частности выступила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью Welt. В то же время заверила: считает бесспорным тот факт, что Россия напала на Украину и является агрессором в этой войне.

"Да, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прав, когда говорит, что фундаментальные принципы ОБСЕ – такие как государственный суверенитет, территориальная целостность и запрет на применение силы, – были попраны", – признала она.

Генсек международной организации говорит, что в отличие от Совета Европы, ОБСЕ не имеет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения России.

Кроме того, добавила Шмид, это также потому, что ОБСЕ не является организацией единомышленников, как Евросоюз или НАТО.

"ОБСЕ возникла из противостояния во время холодной войны. Ее основали страны, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", – пояснила дипломат.

Вместе с тем отметила, что держать дипломатические каналы со страной-агрессором Россией открытыми не означает единства с ней.

"По крайней мере из сегодняшней перспективы, я считаю, что для РФ есть смысл оставаться членом ОБСЕ... Однажды нам снова понадобятся каналы общения", – выразила убеждение Шмид.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты, представляющие Украину в Парламентской ассамблее ОБСЕ, заявили, что будут бойкотировать работу в этой организации. Причина в том, что ПА на заседании в Варшаве не приняла решения об отстранении российских делегатов.

В Польше указали на необходимость исключить РФ из Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Совета Безопасности ООН из-за ее агрессии в Украине. По действующему регламенту, это не так легко, однако нужно найти способ. Также большинство стран ОБСЕ поддерживают создание спецтрибунала для России и режим российского диктатора Владимира Путина.

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