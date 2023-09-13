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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист

Блог | Одна из лучших иллюстраций выборов без выбора

Одна из лучших иллюстраций выборов без выбора

Очередной российский "единый день голосования" на этот раз привлек внимание прежде всего тем, что Кремль воспользовался местными выборами и довыборами в Государственную Думу Российской Федерации для того, чтобы легитимизировать оккупацию украинских земель. Пожалуй, именно этим выборы в России и были интересны международному сообществу, а вовсе не своими результатами. Потому что результаты любых российских выборов предсказуемы и заранее определяются не избирателями, а российскими чиновниками. Разве это выборы? Об этом пишет Виталий Портников для krymr.com.

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Выборы – если это выборы в свободном и демократическом государстве – подразумевают конкуренцию, а не просто отправку бюллетеня в урну. Они подразумевают соревнование концепций будущего развития государства и региона, они подразумевают свободный доступ к медиа, они подразумевают безопасность кандидатов. И очень хороший вопрос – а когда, собственно, в России в последний раз были такие выборы и были ли вообще?

Если в последние годы советской перестройки и в первые годы правления Бориса Ельцина еще можно было говорить об элементах конкуренции и свободе медиа, то в путинскую эпоху, уверен, нет даже намека на возможности конкуренции с властью – и при этом сам президент России, как мы недавно услышали от него во время выступления на Восточном экономическом форуме – уверен, что власть в России можно критиковать и недоумевает, почему представители культурного сообщества опрометью бегут из страны.

Владимир Путин построил в России модель, которая, вероятно, запомнилась ему по службе в Германской Демократической Республике. Многопартийная система? Конечно, но только все "партии" и не думают о конкуренции с "главной" партией страны, а любое реальное инакомыслие мгновенно пресекается тайной полицией. Культурная независимость? Пожалуйста, пока вы не критикуете решения руководства страны. В Народной палате ГДР Социалистическая единая партия Германии даже не имела формального большинства голосов – что не мешало ей оставаться единственной реальной политической силой страны на протяжении десятилетий. Разве это не похоже на современную Россию, на "Единую Россию"?

И когда Россия приходит на чужие земли, то ее армия и спецслужбы приносят элементы этой чужой украинцам политической "культуры" – вернее, политического бескультурья. У демократии в Украине свои проблемы и свои болезни – все прекрасно, думаю, понимают, как трудно построить настоящую демократию там, где люди привыкли десятилетиями жить при коммунистическом авторитаризме. И все же украинские выборы никогда не были похожи на российские. А если и были попытки превратить украинские выборы в "российские", люди выходили на улицы – например, в 2004 году на Майдане.

Мне могут возразить, что и россияне выходили на улицы и требовали отмены фальсифицированных выборов. Ну чем Болотная площадь отличается от Майдана?

Уверен, отличается многим. Хотя бы уже тем, что к выборам в Государственную Думу, отмены результатов которых требовали протестующие, традиционно допускаются только представители сервильных партий, находящихся в полной зависимости от Кремля. Поэтому на самом деле результат какой-нибудь "Справедливой России" или ЛДПР – это все равно результат власти. И поразительно, что с этим простым фактом не могут согласиться и смириться даже те российские оппозиционеры, кто готов провести остаток жизни в тюрьме, требуя честных выборов.

Алексей Навальный, который из колонии призывал участвовать в местных выборах – даже в выборах, которые проводились на оккупированных территориях – всегда был сторонником "умного голосования", то есть, по сути, голосования за любую партию кроме "Единой России". В результате депутатские мандаты в российском парламенте и местных органах власти получали еще большие имперцы, только из ЛДПР или КПРФ.

Для меня настоящим открытием было узнать, что депутат Государственной Думы России Алексей Диденко, который призывает уничтожить Украинское государство и запретить украинский язык, прошел в российский парламент благодаря "умному голосованию" Навального. При этом за кандидата от ЛДПР проголосовали россияне за границей, как раз и прислушивающиеся к рекомендациям оппозиции. И помогли карьере очередного "политического чудища". Это, уверен, и есть одна из лучших иллюстраций выборов без выбора.

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