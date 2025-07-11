'Очевидное нарушение Венской конвенции': в МИД отреагировали на повреждение Россией посольства Ватикана

В Министерстве иностранных дел отреагировали на повреждение Россией посольства Святого Престола в Киеве в результате удара по столице в ночь на 10 июля. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот факт является очевидным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1951 года.

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Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 11 июля. Он подчеркнул, что российский террор нарушает все возможные международные договоры.

"К сожалению, мы видим, что российский террор растет. Это видно по обстрелам последних дней. Особенно грубые удары по столице Украины. Повреждены жилые кварталы, есть жертвы среди гражданских. Во время крайнего обстрела пострадали и дипломатические учреждения, в частности повреждения получили помещения Апостольской нунциатуры, то есть посольство Святого Престола в Украине", – сказал дипломат.

Тихий отметил, что атаки на дипучреждения грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1951 года, которая гарантирует неприкосновенность дипломатических представительств и их персонала.

Представитель МИД Украины выразил солидарность с дипломатами Святого Престола и апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом.

Напомним, что во время очередного удара российских захватчиков по Киеву были повреждены основное здание и служебные помещения Апостольской нунциатуры, которая расположена в Шевченковском районе столицы Украины, где есть немало посольств. Именно этот район захватчики чаще всего атакуют (после прифронтовых городов) дронами и ракетами.

Архиепископ Висвальдас Кульбокас отметил, что регулярные обстрелы оккупантами столицы Украины "в последние недели усиливаются", и подчеркнул, что российские беспилотники намеренно нацелены на гражданские кварталы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела как минимум в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

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