'Очевидно, что Путин не хочет мира': еврокомиссар по обороне напомнил США, что формула 'мир через силу' требует укрепления Украины

Администрация США должна четко осознать: формула "мир через силу" не работает без мощной поддержки Украины. Именно усиление обороноспособности ВСУ остается ключевым фактором для остановки российской агрессии.

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Об этом во время общения с журналистами в парламенте Италии заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондент Укринформа. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не хочет мира — и это, наконец, начали осознавать в Америке.

"Для меня лично очень очевидно, что Путин не хочет прекращения огня, он не хочет мира. Вероятно, администрация США также начала понимать, что Путин хочет продолжать войну, потому что чувствует себя победителем в этой войне", — подчеркнул Кубилюс.

По его словам, его стратегия, которая была поддержана и Вашингтоном, и европейскими партнерами, предусматривает не дипломатическое умиротворение агрессора, а решительное укрепление украинского сопротивления.

"Украинцы используют все имеющиеся ресурсы для отражения российского нашествия. Но дополнительную силу они могут получить только от своих партнеров — включая Европейский Союз и Соединенные Штаты", — добавил еврокомиссар.

Как сообщал OBOZ.UA, что после вступления в должность президент США Дональд Трамп декларировал стремление остановить войны и конфликты в мире, сосредоточившись на политике "мира через силу". Республиканец отмечал, что Соединенные Штаты должны оставаться передовой державой, способной обеспечить глобальную безопасность.

Также во время выступления в Конгрессе США Трамп заявил, что хочет остановить российско-украинскую войну, которую он назвал "беспричинным конфликтом" и "бесконечной войной". Он снова подчеркнул, что США "потратили 350 млрд долларов", тогда как Европа потратила значительно меньше.

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