'Мир через силу': в Белом доме объяснили, что это значит с точки зрения Трампа

После вступления в должность президент Дональд Трамп пытается приложить все усилия, чтобы остановить войны и конфликты во всем мире, а также сделать Америку передовым государством. Республиканец хочет решить действующие вопросы посредством мира через силу, в частности, это касается и войны в Украине.

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Соответствующее заявление сделали на сайте Белого дома. Там напомнили о результатах работы, которые удалось выполнить американскому лидеру.

"Президент Дональд Дж. Трамп всегда будет ставить американский народ на первое место – и, восстанавливая миссию смертоносности вооруженных сил США и руководя своей внешней политикой миром через силу, президент Трамп выполняет свое обязательство восстановить безопасность во всем мире", – говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп начал переговоры с диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским, чтобы обеспечить долгожданный мир в Украине. В то же время в администрации Трампа заявили, что Киеву не удастся использовать США "в своих целях".

"Президент Трамп начал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы наконец обеспечить мир в Украине. Президент Трамп четко дал понять украинскому президенту, что Америкой, финансирующей наибольшую долю обороны Украины, не воспользуются – и единственным долгосрочным решением является мир", – подчеркнули в Белом доме.

Стоит отметить, что сенатор-демократ Элисса Слоткин раскритиковала Трампа, когда тот выступал перед Конгрессом и заявила, что действующий глава США "украл" у бывшего американского лидера-республиканца Рональда Рейгана выражение "мир через силу". По ее мнению, бывший президент "переворачивается в могиле" после спора Трампа в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским".

Среди других заявлений на сайте Белого дома говорилось, в частности, об 11 американских заложниках из разных уголков мира, освобожденных при президенте Трампе. Решительные меры, направленные на ликвидацию радикальных исламских террористов, угрожающих американским гражданам и возобновление давления на Иран, посредством введения санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выступления в Конгрессе США Трамп заявил, что хочет остановить российско-украинскую войну, которую он назвал "беспричинным конфликтом" и "бесконечной войной". Он вновь подчеркнул, что США "потратили 350 млрд долларов", тогда как Европа потратила гораздо меньше.

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