'Очередная ложь очередных 'новых старых' министров': Порошенко жестко раскритиковал Программу действий правительства

Петр Порошенко раскритиковал Программу действий правительства, которую Кабмин подал в Верховную Раду, назвав ее "мощной, несокрушимой и глупой". Пятый президент отметил, что власть годами не отчитывается за свои предыдущие обещания, зато кормит украинцев новыми.

Об этом Порошенко заявил в видеообращении.

"Куда движется наша страна? В Европейский Союз. Скажите, пожалуйста, Резолюция Европейского парламента об открытии ворот для Украины в ЕС должна быть учтена в Программе правительства? Вы не найдете ни одного упоминания. Потому что в Резолюции – о демократии, правах человека, укреплении обороноспособности. Ни одной ссылки на Резолюцию вы не найдете", – отметил Порошенко.

"Перед каждой программой должен быть отчет за предыдущие. Вы найдете там ответы, а где миллиард деревьев? А где миллион гигаватт электроэнергии? Нет", – констатирует Порошенко.

"Очередная ложь очередных "новых старых" министров, которые уже семь лет обманывают людей, думая, что за это не придется отчитываться. Думаю, что ошибочно", – сказал Порошенко.

"Итак, мой совет: держите кулаки за встречу Зеленского и Трампа. И не читайте Программы действий правительства. Ничего там нет. В очередной раз вас пытаются обмануть", – резюмирует лидер "Евросолидарности".