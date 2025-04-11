'Очень важная платформа': Умеров предложил провести следующий 'Рамштайн' в Украине

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может состояться на территории нашей страны с участием представителей Сил обороны и оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время возможность провести подобную встречу рассматривает Министерство обороны.

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Об этом рассказал глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров 11 апреля в Брюсселе после заседания "Рамштайна-27", передает Укринформ. О конкретных шагах министр пообещал сообщить позже.

Умеров подчеркнул, что "Рамштайн" – это очень важная платформа для Украины и поставок вооружения украинскому войску. Всего работают девять коалиций. Сегодня была создана еще одна коалиция – по средствам РЭБ для Украины.

"Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК – это будет новый формат. О конкретных шагах доложим несколько позже", – сказал Умеров.

Он также сказал, что представители Украины на заседании в Брюсселе рассказали министрам стран Европы, Азии и Штатов о ситуации в сфере безопасности в нашей стране. Были также озвучены ключевые потребности Украины, как срочные, так и долгосрочные.

Фокус внимания сосредоточен на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, поставке ракет, артиллерии, боеприпасов, бронированной техники, а также на продолжении финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Умеров рассказал об итогах 27 заседания Контактной группы по обороне Украины. Для помощи Украине объединилась 51 страна: партнеры объявили о новых пакетах вооружения на 21 миллиард евро, содержащих боеприпасы, средства ПВО и другое оборудование.

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