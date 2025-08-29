"Очень неожиданные страны": Зеленский рассказал, кто готов отправить военных в Украину
Президент Владимир Зеленский 29 августа во время брифинга в Киеве заявил, что Украина не получила конкретных подтверждений от партнеров о направлении иностранных военных. Он подчеркнул, что пока речь идет лишь об отдельных сигналах, а не о согласованных решениях.
Об этом сообщил "Укринформ". По словам Зеленского, подтверждение можно считать реальным только тогда, когда страна называет конкретные цифры и масштабы своего участия. Он также отметил, что среди тех государств, которые демонстрируют готовность, есть как предполагаемые союзники, так и "очень неожиданные страны".
"Не для интриги, просто делюсь тем, что мы имеем", – уточнил Зеленский.
Президент отметил, что речь не идет о создании манипуляции, а лишь о честном описании ситуации. Украина заинтересована, чтобы среди стран, которые примут такое решение, были крупные государства с влиянием в мире.
Какие страны рассматривают
Президент Зеленский не назвал конкретных государств, но отметил, что потенциальное участие даже нескольких военных контингентов имело бы серьезный политический эффект. Сейчас Киев ожидает официальных решений и согласованных форматов сотрудничества.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины. Союзники обсудили возможность создания механизма, похожего на статью 5 НАТО, но за пределами Альянса.
Тогда Трамп подтвердил участие США в системе гарантий, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных. Зато "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине.
Среди озвученных позиций: Германия не исключила возможности размещения контингента, Великобритания заявила, что готова направить войска уже в первую неделю после заключения потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня. Эстония согласилась отправить роту миротворцев, а Бельгия – своих военных после завершения войны. Турция также допускает участие в такой миссии.
В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава не будет отправлять войска. Правительство Греции заявило, что поддержит Украину другими способами, но не военными силами. А президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что говорить об отправке военных рано, ведь сначала нужно заключить мирное соглашение и определить его основные параметры.
Три блока гарантий
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент на брифинге назвал три основных блока гарантий безопасности для Украины:
- Украинская армия. Сохранение численности армии и обеспечение оружием за счет украинского, европейского и американского производства.
- "Облегченное" НАТО. Договоренности на уровне лидеров с государствами-членами НАТО о готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.
- Санкции против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления нашей страны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!