'Очень много эмоций': Притула попытался оправдать Миндича из-за скандала с 'пленками' и получил жесткий ответ. Видео

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула попытался оправдать Тимура Миндича после очередного витка скандала с "пленками". Он отметил, что в записях разговоров, обнародованных журналистом Михаилом Ткачом, не содержится подтверждений того, что просьба Миндича к Умерову способствовать принятию государством бронежилетов для украинских военных, была удовлетворена.

Об этом Притула сказал в интервью Янине Соколовой. Подобное видение обстоятельств и фигурантов одного из самых громких коррупционных скандалов последних лет у части украинцев вызвало неприятие и резкую критику в его адрес.

Что сказал Притула

В разговоре с Соколовой телеведущий признался, что ознакомился с расследованием Михаила Ткача, в котором были обнародованы записи новых разговоров фигуранта расследования коррупционных схем в рамках операции "Мидас", бывшего совладельца "95 квартала" и, по "совместительству" – близкого друга президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Однако это ознакомление, по словам Притулы, было "эпизодическим".

"Я не прослушал от "А" до "Я" весь выпуск и все это. Но местами посмотрел. Тут же штука какая: я предпочитаю не воспринимать какие-то вещи сквозь призму первой эмоции, потому что она не всегда ведет в полезное русло. Я всегда люблю, чтобы комменты "настоялись", а потом можно будет разбираться. Поэтому, собственно, такая неспешность ознакомления с делом связана с тем, что я чувствую этот такой водоворот вокруг, очень много эмоций, общество очень возбуждено, а я бы хотел составить свое беспристрастное мнение о том, что происходит, а не полагаться на чье-то", – сказал Притула.

Далее же он поделился "своим беспристрастным мнением" о содержании упомянутых пленок. Сначала Притула намекнул на то, что имеет определенные сомнения относительно подлинности этих записей.

"Из того, что я там увидел, почитал: есть история, когда Миндич... человек, который подается как Миндич... Так случается, когда ты имеешь дело с не совсем верифицированными какими-то аудиозаписями или любым другим контентом. Хотя, насколько я понимаю, это же из дела", – отметил он.

Внимание Притулы привлек разговор людей, которых Ткач идентифицировал как Миндича и действующего секретаря СНБО, а на момент разговора – еще министра обороны Рустема Умерова, в котором Миндич просит собеседника решить вопрос с бронежилетами, которые поставляли связанные с ним компании и которые государство все не принимало. Впоследствии, по данным журналистки Татьяны Николаенко, в МОУ провели отстрел упомянутых бронежилетов и признали их качество несоответствующим, поэтому в войска они так и не попали.

И из этого разговора, считает Притула, нельзя сделать вывод, что Умеров выполнил просьбу.

"Запрос на то, что, типа, "порешай по бронежилетам" я там увидел, услышал. Но есть ли там ответ утвердительный, что все произойдет – я не помню такого. Поэтому это вопрос, который зависает в воздухе. Любой запрос может быть к любому человеку. Другое дело – как человек на это реагирует. Если этот запрос не был выполнен, то вроде ок. А с другой стороны – не совсем. Если следствие покажет, что это был запрос, который содержал коррупционную составляющую, то, видимо, на этот запрос нужно было отреагировать в виде заявления в соответствующие антикоррупционные органы. Поэтому здесь история с какими-то домино, когда какой-то один фрагмент порождает кучу вопросов, которые могут вылиться в других фрагментах", – заявил общественный деятель.

Как отреагировали украинцы

На мысли Притулы относительно новых "пленок Миндича" отреагировал, в частности, народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"У меня уже не хватает иронии, я даже не знаю, что написать. Единственное, что точно становится ясно благодаря Сергею Притуле – коррупции не было, на пленках не Миндич. Все очень хорошо, верю в потужность", – написал он.

Зато украинцы в комментариях нашли немало слов.

"А вы что ожидали? Будет своих кусать?", "Серуня увидел там себя. Шут 2", "Ну а шо Притула и гоп компания это вторая по мощности партия в новый парламент (замена голоса и самопомичи), люди у нас дурные, проголосуют", "У него что – спутник с орбиты сошел?", "А у Сирожи все потоки бабла завязаны в системе Миндича-Зели. Ну, не будет же он их обрубать, чтобы удовлетворить чье-то мнение о себе", "Чего же он сбежал, такой невиновный?" – пишут комментаторы.

Многие, кто оставил комментарий, вспомнили о купленном несколько лет назад Фондом Сергея Притулы спутнике, требуя: "пусть расскажет, где спутник и сколько зарабатывает на войне и волонтерстве".

Не обошлось и без упоминаний его родственных связей с экс-регионалом Виталием Хомутынником (сам Притула женат на младшей дочери краматорского бизнесмена Виктора Сопельника, а Хомутынник – со старшей).

"А шо он может сказать если в кооперативе Династия заложено еще пять новых фундаментов. не для Сергеев ли они?", "У Клинтона тоже сначала надо было штаны понюхать, а потом говорить, что он не виноват?", "То есть, пленкам верить нельзя. А почему же тогда все носились с пленками Деркача?" – говорится в комментариях.

Нашлось среди комментирующих и несколько тех, кто отмечал, что по состоянию на май 2026 года судом официально так и не было ни доказано, ни подтверждено, что голос на скандальных пленках действительно принадлежит Миндичу – однако, судя по количеству дизлайков, этот аргумент отклика у большинства комментировавших заявление Притулы не нашел.

Ранее OBOZ.UA писал, что 29 апреля журналисты опубликовали новые пленки операции "Мидас". На них зафиксировано обсуждение сбора 120 миллионов гривен, вероятно, для внесения залога за экс-вице-премьера Алексея Чернышова, в том числе через бизнесмена Геннадия Буткевича, который, вероятно, действовал через фирмы-прокладки.

Также в записях говорится о строительстве элитного кооператива "Династия" в Козине, где, по данным журналистов, возводили имения для Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Чернышова и Тимура Миндича.

