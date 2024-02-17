Обсудили сохранение американской поддержки Украины: Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США. Фото и видео

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции безопасности. Стороны обсудили сохранение принципиальной американской поддержки нашего государства и, в частности, усиление системы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Президент отметил важность и дальше быть вместе – Украина и Америка, весь мир, все партнеры, а также аргументировал неотлагательную потребность нашего государства в средствах воздушной защиты.

"Каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а значит – нашей экономике", – сообщил Зеленский и пояснил, что ПВО – основная составляющая усиления экономической самостоятельности нашего государства.

Кроме того, украинский лидер рассказал о ситуации на фронте, а также о перспективах Сил обороны Украины при достаточной поддержке.

Также собеседники остановились на теме дальнейшего давления на российского диктатора Владимира Путина.

"В частности, мы должны именно в этом году обеспечить конфискацию и использование российских активов в пользу защиты от российского же террора. Путин не ценит жизни людей, не понимает и не уважает никаких правил. Единственное, что для Путина важно, – это деньги и сила. Нужно сильное решение, которое конфискует замороженные активы России. И нужно дальнейшее полномасштабное давление санкциями на Россию, чтобы ограничивать способность Путина финансировать эту войну", – убежден Зеленский.

Камала Гаррис заверила в дальнейшей поддержке Украины и подчеркнула, что агрессору нужно продемонстрировать, что чужую землю нельзя захватывать безнаказанно. Она отметила, что команда президента Джо Байдена и дальше будет работать над обеспечением теми ресурсами, которые нужны Украине для успеха.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Гаррис заявила, что у Вашингтона нет плана на случай блокирования помощи Киеву Конгрессом. У Белого дома есть только один план "А" – поддержка Украины и обеспечение ее всем необходимым.

– Зеленский во время встречи с Гаррис заявил, что одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для ее реализации необходимо усилить систему противовоздушной обороны.

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