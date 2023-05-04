'Обсудили развитие ВСУ': Резников провел встречу с американской делегацией. Фото

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников в среду, 3 мая, провел встречу с делегацией из США. Президент Сената американского штата Юта Стюарт Адамс вместе с командой прибыли в Украину.

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О переговорах глава Минобороны сообщил на своем канале в Twitter. По его словам, команды США и Украины обсудили развитие украинской армии, которая больше года борется с полномасштабным российским вторжением.

"Мы обсудили важные высокотехнологичные решения для дальнейшего развития ВСУ в IT-сфере, БПЛА, разминировании и других областях", – написал он.

Резников поблагодарил коллег из Штатов за непоколебимую поддержку. "Вместе к победе", – отметил глава оборонного ведомства.

В преслужбе Минобороны отметили, что Адамс отметил героизм украинских защитников и заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и восстановление территориальной целостности.

"В Украине сейчас идет борьба добра против зла. Это война за то, каким будет будущее мира и Европы в частности. Мы не можем стоять в стороне, поэтому готовы привлекать лучшие компании для нашего партнерства", – отметил Стюарт Адамс.

Резников со своей стороны подчеркнул, что Украине нужны такие технологии, которые не оставили бы россиянам никаких надежд на успех. Поле боя в Украине, по его словам, это тестовый полигон для всех производителей: как отечественных, так и иностранных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников заявил, что важнейшей частью в эксплуатации боевой техники, прибывшей в Украину с Запада, является ее техническое обслуживание и ремонт. Сейчас украинские специалисты производят как мелкий, текущий ремонт на поле боя, так и сложную замену запчастей на индустриальных производствах.

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