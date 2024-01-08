'Обществу нужно сказать правду': нардеп призвал разработать правильную стратегию победы Украины

Народный депутат Украины Николай Княжицкий призвал разработать правильную стратегию победы Украины. Он убежден, что обществу следует сказать правду.

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Такое заявление он сделал при выпуске еженедельника "Княжицкий. Политика", выходящего на YouTube-канале. Народный избранник подчеркнул, что без стратегии победы, которой бы верили люди, победить очень сложно.

"Каждый из нас должен знать, за что именно мы воюем. И президент должен это сформулировать. Без стратегии победы, которой бы верили люди, победить очень сложно. Что сейчас нам говорят? Наша главная цель – освободить все территории, и мы их обязаны" обязательно уволим. Что видят украинцы? Украинцы видят, что, к сожалению, украинское наступление пока еще остановилось. Что россияне увеличивают свои усилия, пытаясь контратаковать, и украинская армия героически защищает линию фронта. Мы видим много других неприятных вещей", – отметил он.

Княжицкий добавил, что представители власти часто говорили, что в РФ уже якобы закончились ракеты, что нечем бомбить, что хватит разве что на один залп. Но реальность оказалась иной.

"Россия производит ракеты, закупает их у Северной Кореи, ведет переговоры об оружии с Ираном. И мы это чувствуем и видим своими глазами во время обстрелов наших городов и сел", – сказал он.

Депутат убежден, что пришло время сказать обществу правду, в частности выстроить правильную стратегию. Она должна состоять в объединении общества и политических сил.

"Безусловно, все политические силы должны распределить ответственность за нашу победу. Депутаты должны заниматься парламентской дипломатией и выезжать за границу, а не так, как сейчас, когда фактически им запрещено это делать. Чиновники должны скоординированно работать над эффективной мобилизацией и над тем, чтобы сохранить нашу экономику, а не так, как сейчас, перекладывать всю ответственность на военных.Военные должны работать в четкой координации с Верховным Главнокомандующим и с правительством.А медиа, общество должны сделать все, чтобы все пророссийские настроения, все фильмы, сериалы, шоу , которые унижали украинцев, наконец-то навсегда исчезли с наших экранов. Потому что мы - сильная нация, нация победителей. Самим нужно только в это поверить", – резюмировал Княжицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Княжицкий убежден, что Запад заинтересован в победе Украины. Политик прогнозирует, что и США и Европейский Союз смогут передать нашему государству всю необходимую для этого помощь.