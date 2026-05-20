'Оборонный дизайн': генерал НАТО отреагировал на уничтожение дрона над Эстонией

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что в Североатлантическом альянсе положительно отреагировали на уничтожение беспилотника, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Эстонии. Это продемонстрировало эффективную работу системы противовоздушной обороны НАТО и ее интеграцию с ПВО стран Балтии.

Об этом Гринкевич сказал на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, дрон был сбит на самом низком тактическом уровне без необходимости дополнительных консультаций с высшим руководством НАТО.

"Что касается сегодняшнего инцидента с беспилотником, когда его сбил румынский истребитель, – именно так должен работать наш "оборонный дизайн", – подчеркнул генерал.

Гринкевич отметил, что в Альянсе полномочия для принятия подобных оперативных решений делегированы непосредственно на тактический уровень. Такая система позволяет оперативно реагировать на любые нарушения воздушного пространства и обеспечивает защиту территории стран-членов НАТО.

"Именно так мы можем защитить каждый дюйм территории Альянса, когда происходит подобное вторжение", – заявил военный.

По словам Гринкевича, предварительная оценка инцидента показывает, что система сработала эффективно, а взаимодействие между средствами ПВО стран Балтии и миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства оказалось успешным.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Эстония впервые применила оружие против беспилотника, который нарушил ее воздушное пространство. Впоследствии министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что над территорией Эстонии был сбит украинский беспилотник. Он опроверг заявления российской пропаганды о предоставлении странами Балтии воздушного пространства для ударов по территории РФ.

Украина официально извинилась перед Эстонией за инцидент с дроном, вызванный российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В Киеве отметили, что Россия намеренно перенаправляет украинские беспилотники в сторону Балтийского региона и одновременно использует это для информационных атак.

