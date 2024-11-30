'Обменялись мнениями в преддверии важных событий': Сибига провел переговоры с главами МИД Болгарии, Норвегии и Греции

Министр иностранных дел Андрей Сибига 29 ноября провел переговоры с главами МИД Болгарии Иваном Кондовым, Норвегии Эспеном Бартом Эйде и Греции Джорджем Герапетритисом. Обсуждение коснулось в том числе будущих крупных международных мероприятий.

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На своей странице в X (Twitter) руководитель украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что в беседе с болгарским коллегой Кондовым сосредоточился "на путях дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества". "Мы ценим наше партнерство и ценим поддержку Болгарии", – подчеркнул Сибига.

С главой норвежского МИД он говорил о способах укрепления обороноспособности Украины и ее энергетической устойчивости.

Также он выразил "нашу глубокую благодарность за решение Норвегии расширить свою долгосрочную поддержку Украины".

Сибига также поблагодарил Герапетритиса за поддержку Греции.

"Я проинформировал коллегу о последних российских ударах по нашим городам и энергетической системе. Мы обсудили расширение сотрудничества и помощи, обменялись мнениями перед важными событиями", – написал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Андрей Сибига назвал применение Россией баллистической ракеты средней дальности по Днепру типичным шантажом со стороны агрессора. Он призвал Запад игнорировать угрозы Кремля и усилить воздушный щит над украинским государством.

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