Блог | О Труханове: коррупция в городе напрямую зависит от мэра
Про Труханова.
У нас мережа з майже 70 магазинів Медтехніки по всій Україні.
В Одесі в нас одразу три магазини.
В моєму внутрішньому рейтингу муніципальної корупції і мздоімства - Одеса впевнено займає перше місце.
Реклама
Благоустрій
Дозволи
Мережі
Все заточене під створені проблем і потім пропозиції решал по їх героїчному розрулюванню за мзду.
Ніяки єдині вікна не працюють.
Хочеш вирішити своє питання - шукай решал.
Немає прозорих механізмів отримання дозволів і бажання чесного наповнення муніципальної казни - тільки через знайомих.
Тільки в Одесі.
Замість оформлення дозволу на наружну рекламу, тобі пропонують сплачувати щомісячну мзду - щоб не зняли.
Чи є в мене приклади зразкових міст?
Так - є.
Це, наприклад, Львів.
Там у нас теж три магазини.
Все чітко
Все легально
Все чемно і без пошуку посередників для спілкування з міськими службами.
Подав документи.
Отримав побажання.
Виправив помилки.
Отримав результат.
Подобається вам чи ні, але влада в місті напряму залежить від мера. І корупція в місті теж напряму залежить від мера.
А корупціонером може бути як російський ватник, так і український націоналіст.
От такі справи, малята.