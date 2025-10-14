Про Труханова.

У нас мережа з майже 70 магазинів Медтехніки по всій Україні.

В Одесі в нас одразу три магазини.

В моєму внутрішньому рейтингу муніципальної корупції і мздоімства - Одеса впевнено займає перше місце.

Все заточене під створені проблем і потім пропозиції решал по їх героїчному розрулюванню за мзду.

Ніяки єдині вікна не працюють.

Хочеш вирішити своє питання - шукай решал.

Немає прозорих механізмів отримання дозволів і бажання чесного наповнення муніципальної казни - тільки через знайомих.

Тільки в Одесі.

Замість оформлення дозволу на наружну рекламу, тобі пропонують сплачувати щомісячну мзду - щоб не зняли.

Чи є в мене приклади зразкових міст?

Так - є.

Це, наприклад, Львів.

Там у нас теж три магазини.

Все чітко

Все легально

Все чемно і без пошуку посередників для спілкування з міськими службами.

Подав документи.

Отримав побажання.

Виправив помилки.

Отримав результат.

Подобається вам чи ні, але влада в місті напряму залежить від мера. І корупція в місті теж напряму залежить від мера.

А корупціонером може бути як російський ватник, так і український націоналіст.

От такі справи, малята.