Мордор не выступает против членства Украины в ЕС, поскольку и себя тоже там видит в не очень далёкой перспективе, как, кстати, видит себя снова и в G7/8.

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Когда-то россия видела себя и в НАТО, но никто тогда это вИденье не разделял и не оценил, что весьма обидело путина. Впрочем, при Трампе возможно всё, да и для Европы лучше уж, наверно, россия внутри НАТО, чем жалкие остатки НАТО внутри россии.

Всеядное НАТО без особых трудностей переварило в своё время и бывшую фашистскую Германию, и позднее бывшую полусоветскую Германию (пережившую таким образом фашизм и в тяжёлой, и в лёгкой форме), а также большинство стран бывшего Варшавского договора — так что сможет при всех своих проблемах переварить и мордор, не подавится.

Тогда НАТО сохранит в своём составе и Соединённые Штаты, при этом обретёт чёткую антикитайскую направленность и главное — станет открытым для Украины, если её вступление в такое новое специфическое НАТО и возвращение ей ЯДЕРНОГО оружия (!!!!!) будут выдвинуты — ради внутреннего равновесия — как обязательные условия вступления туда россии.

При такой пока что неожиданной перспективе и условия завершения нашей войны могут стать гораздо лучшими для Украины, чем при каком бы то ни было ином варианте.

Заодно рф будет оторвана от КНР, а совместное с ядерной Украиной её членство в одном военном блоке может стать для нас лучшей по сравнению со всевозможными другими гарантией безопасности — если, конечно, такое нежданное расширение пока что полумёртвого НАТО будет сопровождаться документально зафиксированными положениями, которые сделают невозможным любой внутриНАТовский конфликт наподобие турецко-греческого на Кипре.

(Нереальная фантастика? О, великие знатоки реальности в 21 веке! Вы-то, ясное дело, давно предвидели не только российско-украинскую полномасштабную войну, но и роль в ней дронов, и участие ирана и северной кореи, и трампоподобные явления в Штатах — всё это было для вас, крупных реалистов, издавна реальностью, нереально же лишь то, о чём я говорю…)

Безусловно, такое решение не является, понятно, идеальным или простым. Но единственная альтернатива — переселение россии на Луну или Марс — ещё более сложна. Ну а сегодняшнее состояние и НАТО (почти потерявшего США), и Европы больше всего напоминает старую еврейскую поговорку:

МОГУ ПОМОЧЬ КРЯХТЕНЬЕМ.