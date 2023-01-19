'Нужны все силы': Зеленский рассказал, что нужно Украине для победы в войне, и указал на главную проблему с военной помощью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для победы Украины в войне нужно мобилизовать все силы: защитить наши слабые места, а также продвинуться вперед на фронте, для чего нужно больше техники. Речь идет, в частности, о дефицитной артиллерии и дальнобойных системах.

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Об этом украинский лидер заявил во время "Украинского завтрака 2023" в Давосе 19 января. Он подчеркнул, что Украина пока не намерена наносить удары по территории РФ – речь идет только о временно оккупированных территориях нашего государства, откуда российские войска атакуют мирные украинские города.

В качестве примера президент привел российскую артиллерию, расположенную на левом берегу Херсонщины, где стоит вражеская артиллерия, куда мы не можем совершенно справедливо дотянуться.

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