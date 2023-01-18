''Мир не должен сомневаться'': Зеленский в выступлении к участникам Форума в Давосе призвал помочь Украине преодолеть агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Он призвал лидеров не сомневаться в российской агрессии и помочь нашей стране ее побороть.

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Об этом сообщает CNN. Глава государства призвал участников Форума к более быстрому принятию решений, чтобы прекратить российские преступления в Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Тирания опережает демократию. России понадобилось менее одной секунды, чтобы начать войну. Время, которое свободный мир использует для размышлений, используется террористическим государством для убийства", – сказал гарант по видеообращению.

Лидер нашей страны подчеркнул, что мир колебался, когда РФ аннексировала крымский полуостров в 2014 году и когда государство-террорист вторгнулось на территорию всей Украины в феврале прошлого года.

"Мир не должен колебаться ни сегодня, ни когда-либо. Мир должен действовать быстрее, чем Россия делает свои новые шаги. Снабжение Украины системами ПВО должно опережать следующие ракетные удары России… Восстановление безопасности и мира в Украине должно опережать нападения России на безопасность и мир в других странах", – заявил Зеленский.

По его словам, чтобы начать войну, России понадобилось менее одной секунды.

"Чтобы ввести за это первые санкции – миру понадобились дни. Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства. Мы ежедневно защищаем ценности, которые некоторые союзники воспринимают как данность. А данностью для нас является то, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах", – отметил гарант

Также президент отметил, что время меняется и вскоре повесткой Форума будут новые вызовы и угрозы.

"Что это будет означать? Это будет означать, что мы обязательно преодолеем нынешнюю угрозу. Если история повторяется, сначала мир либо не замечает, либо недооценивает угрозу, затем он объединяется, чтобы противостоять ему, и тогда мир каждый раз побеждает", – заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский призвал почтить память жертв трагедии с вертолетом в Броварах и других, погибших на войне, минутой молчания.

"Четырнадцать из украинских семей сегодня потеряли своих близких, и еще больше семей ежедневно теряют из-за войны. Спасибо за эту минуту. Всего одна минута, но она хранит память стольких людей. Каждая смерть – результат войны. Это не несчастный случай, это война. И война идет не только на поле боя, есть разные направления войны. Все, что происходит, ракеты, которые попадают в наших людей, мирных жителей, то, что происходит с детскими садами, школами... каждая смерть – это результат войны", – добавил он.

Также Зеленский заявил, что похолодание замедлило прогресс боевых действий.

"Война выглядит нехорошей, с самого начала нехорошей. Устают все – природа, люди, и, слава Богу, враг тоже. Мы стоим твердо, решительно. Не мы начали войну, но мы должны ее закончить", – резюмировал глава государства, поблагодарив партнеров за их поддержку, которая, по его словам, обеспечит успех Украины на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ВЭФ шла речь о том, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом такого рода со времен Второй мировой войны. При этом стране понадобятся не только государственные, но и частные инвестиции.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее во Всемирном банке подсчитали приблизительную сумму, которая может потребоваться Украине для восстановления после войны, развязанной Россией. Отмечено, что для восстановления нашему государству нужна масштабная программа по типу плана Маршалла на 500-600 млрд евро.

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