Откажут даже женщинам и детям: без какого документа украинцы не получат временную защиту в ЕС

Из-за новых правил предоставления временной защиты гражданам Украины в Европейском Союзе с отказами стали сталкиваться даже женщины, не являющиеся военнообязанными на Родине. Чтобы этого не произошло, необходимо иметь штамп в заграничном паспорте или официальную справку, подтверждающую законность пересечения границы.

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Германии. Если при выезде штамп не был проставлен, необходимо обратиться в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

"В целях минимизации возможных проблем при оформлении временной защиты в государствах-членах ЕС гражданам Украины, независимо от пола и возраста, при выезде из Украины рекомендуется получать штамп/отметку о пересечении границы при выезде из Украины в паспортном документе", – говорится в заявлении дипломатического представительства.

Штамп в паспорте должны проставить сотрудники пограничной службы. Если они этого не сделали, подтверждение пересечения государственной границы можно получить в главном центре обработки специальной информации Госпограничной службы.

Как правильно подать запрос на получение справки

По электронной почте

Отправить письмо по адресу [email protected]. К письму обязательно прилагается заявление в формате .PDF, .DOC (.DOCX), .JPG, .JPEG, .PNG, подписанное одним из двух способов:

собственноручно (написано от руки и отсканировано);

(написано от руки и отсканировано); электронной цифровой подписью (к письму необходимо прикрепить заархивированный файл, содержащий подпись, для проверки аккредитованным центром проверки электронных подписей).

По почте

Отправить письменное обращение (в запечатанном конверте) по адресу администрации ГПСУ.

Лично

Подать заявление в общественной приемной администрации ГПСУ

Что должно быть указано в заявлении

Фамилия, имя и отчество заявителя.

Место жительства (или место пребывания).

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспортные данные, серия, номер и т. д.).

Контактные данные для обратной связи.

Личная или электронная цифровая подпись.

Важно знать: если обращение подает представитель лица, обязательно прилагается письменное согласие лица, о котором запрашивается информация, или соответствующая доверенность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы в Италии, отвечающие требованиям, в настоящее время могут обменять действующее украинское водительское удостоверение на итальянское без сдачи теоретического и практического экзаменов, но соответствующее соглашение действует только до января 2027 года. Продлят ли её после этого срока, пока неизвестно, поэтому тем, кто планирует конвертацию прав, стоит не затягивать с оформлением.

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