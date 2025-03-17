'Нужны четкие обязательства': Франция и Канада требуют от России надежных гарантий мира в Украине

Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине. Париж и Оттава выступают за справедливый мир в нашей стране, который должен сопровождаться "надежными гарантиями".

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Его цитирует BFM TV.

Карни совершает свой первый заграничный тур в должности руководителя канадского правительства. В Париже он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их разговор состоялся в Елисейском дворце.

В ходе встречи лидеры обеих стран обсудили, в частности, ситуацию в Украине и подтвердили, что Канада и Франция и в дальнейшем потребуют от России выполнения конкретных обязательств.

"Целью этого совместного обязательства с украинцами всегда было достижение крепкой и долговечной страны, с надежными гарантиями, которые оградят Украину от любой новой российской агрессии и обеспечивают безопасность для всей Европы", — заявил президент Франции.

Также оба лидера выразили свою безоговорочную поддержку Украине.

"Мы оба выступаем за суверенитет и безопасность, о чем свидетельствует наша непреклонная поддержка Украины", – сказал Карни во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что ранее Эммануэль Макрон сказал, как видит эти гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет Ladepeche.

По его словам, есть четыре основных гарантии:

немедленная поддержка Украины — в частности, через новые инициативы для поставки оборудования и корректировки поставок в соответствии с текущими потребностями;

создание формата украинской армии для будущего мира, что позволит ей противостоять новым русским наступлениям;

возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции в Украине в будущем;

усиление европейской обороны, являющейся гарантией безопасности, а также дополнительные инвестиции и координация между армиями.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрешение России на размещение миротворцев в Украине не нужно. Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и мнение страны-агрессора РФ здесь не важно.

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