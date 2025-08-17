'Нужны более жесткие санкции': Науседа призвал усилить давление на РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить давление на Российскую Федерацию. Об этом он заявил после встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Кроме того, Науседа приветствовал усилия американского лидера по прекращению российской агрессивной войны и достижению мира в Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

"Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства мирных жителей должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения", – отметил президент Литвы.

Он отметил, что после заявления Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности Литва готова внести свой вклад в составе "Коалиции желающих".

Науседа добавил, что вместе с европейскими союзниками Литва будет продолжать всячески поддерживать усилия президента Владимира Зеленского.

Ранее OBOZ.ua собрал реакции европейских политиков, которые они оставляли в соцсетях и не только после саммита американского президента и российского диктатора на Аляске. Некоторые из них считают встречу"проблеском надежды", а некоторые, что "Трамп не получил ничего".

Утром 16 августа стало известно, что Трамп после саммита на Аляске позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

После этого европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины, усиливать давление на Москву и очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкие СМИ раскритиковали Трампа после саммита на Аляске. Самые авторитетные издания Германии увидели во встрече президента США с Путиным поражение первого и триумф последнего – и все это на фоне полной безрезультативности переговоров.

