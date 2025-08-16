От 'проблеска надежды' до 'Трамп не получил ничего': реакция европейских лидеров на результаты саммита на Аляске

В субботу, 16 августа, большинство европейских лидеров отреагировали на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась накануне на Аляске. Впрочем, их мнения относительно результатов этих переговоров разделились.

Некоторые считают встречу"проблеском надежды", а некоторые, что"Трамп не получил ничего".

Информация от официальных лиц относительно саммита на Аляске:

Фридрих Мерц, канцлер Германии, отметил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в мирном процессе, а европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.

Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, заявила X, что решимость президента Трампа достичь мирного соглашения является жизненно важной. ЕС и наши европейские партнеры работали над координацией с президентом Трампом перед встречей на Аляске. Но суровая реальность такова, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время".

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, в соцсети X, поблагодарила Дональда Трампа за обновление по переговорам на Аляске. Она подчеркнула, что ЕС тесно сотрудничает с президентом Украины и Соединенными Штатами для достижения справедливого и прочного мира. Ляйен считает, что прочные гарантии безопасности, защищающие жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы, чрезвычайно важны.

Александр Стубб, президент Финляндии, также поблагодарил Дональда Трампа за то, что он проинформировал "о ваших дискуссиях на Аляске. Прочные и надежные гарантии, а также безопасность для Украины являются решающим элементом для устойчивого мира".

Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США, написал в X, что после встречи на Аляске Путин получил свой момент красной дорожки с Трампом, тогда как Трамп не получил ничего.

"Как и боялись: ни прекращения огня, ни мира. Ни реального прогресса – четкий счет 1:0 в пользу Путина – ни новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование", – добавил дипломат.

Джорджиа Мелони, премьер-министр Италии, заявила, что наконец появился проблеск надежды для обсуждения мира в Украине. Она подчеркнула, что "Италия делает свою часть работы вместе со своими западными союзниками".

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил журналистам в Осло, что президент России Путин повторил известные аргументы, такие как упор на так называемых "коренных причинах" войны, что является кодовым оправданием российского незаконного вторжения в Украину.

"Наша позиция четкая: важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Россию, и даже усиливать его, чтобы дать России четкий сигнал о том, что она должна заплатить цену", – подчеркнул Эйде.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, заявил, что приветствует открытость Соединенных Штатов, вместе с Европой, о предоставлении Украине надежных гарантий безопасности в рамках любого соглашения. По его мнению, это важный прогресс, который будет иметь решающее значение для сдерживания Путина от возвращения за большей суммой.

Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что Париж и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с Трампом и Зеленским, чтобы защищать наши интересы в духе единства и ответственности. Франция остается твердо на стороне Украины.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что "То, чего боялись, не произошло". Но и то, на что надеялись, не было достигнуто. Европа должна усилить давление на Россию. Каждая страна имеет право выбирать свое будущее. Только Украина может определить справедливый мир. Мы продолжаем поддерживать Украину и обсуждать гарантии безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что "игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу". По его мнению, сейчас еще более очевидно, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз доказал, что является проницательным и безжалостным игроком. Вот почему так важно сохранять единство всего Запада.

Экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что президент США Дональд Трамп благодаря встрече на Аляске помог главе Кремля Владимиру Путину выйти из международной изоляции.

"В то же время встречу Трамп-Путин нельзя считать "Ялтой-2", поскольку США и Россия ни о чем не договорились за спинами Украины и европейских лидеров", – считает дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в реальном устойчивом мире, а не временной паузе между российскими вторжениями, поэтому важно, чтобы любое мирное соглашение предусматривало надежные гарантии безопасности для нашего государства. Предпосылкой для завершения войны должно стать безусловное прекращение огня, также должно состояться освобождение всех военнопленных, гражданских заложников и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Утром 16 августа стало известно, что Трамп после саммита на Аляске позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. В ходе разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

После этого европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины, усиливать давление на Москву и очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения. Важную роль будут играть реальные гарантии безопасности для Украины, сохранение ее права защищаться и самой определять свою судьбу, а также соблюдение принципа недопустимости изменения существующих границ силой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкие СМИ раскритиковали Трампа после саммита на Аляске. Авторитетные издания Германии увидели во встрече президента США с Путиным поражение первого и триумф последнего – и все это на фоне полной безрезультативности переговоров.

