'Ответственность командующего Гринкевича': Рютте объяснил, почему НАТО не сбивало российские истребители над Эстонией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил , что каждый случай нарушения воздушного пространства Альянса рассматривается отдельно. Решение о реакции принимают в реальном времени, опираясь на разведывательные данные и оценку реальной угрозы.

Об этом Рютте сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Североатлантического совета Альянса. Он подчеркнул, что действия сил Альянса всегда зависят от ситуации и имеющейся информации о намерениях и вооружении самолетов-нарушителей.

"Решение о том, применять ли к самолетам-нарушителям меры безопасности, например, вести по ним огонь, конечно, принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющихся разведывательных данных об угрозе, которую представляют самолеты, включая вопросы, на которые мы должны ответить, например о намерениях, вооружении и потенциальном риске для союзных войск, гражданского населения или инфраструктуры", – сказал Рютте.

Ответственность командующего Гринкевича

По его словам, командующий Объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич имеет полномочия оперативно реагировать на инциденты и несет ответственность за принятые решения.

"Во время последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы обсуждали сегодня, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолет без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было оценено", – заявил генеральный секретарь НАТО.

Средства сдерживания со стороны НАТО работают

Рютте отверг предположение, что политика сдерживания со стороны НАТО больше не действует. Он отметил, что провокации России не остаются без ответа, а Альянс в случае необходимости готов размещать дополнительные средства обороны на восточных границах.

Отвечая на заявления польских чиновников о готовности самостоятельно сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства, генсек подчеркнул, что решения должны приниматься с учетом конкретных обстоятельств. При этом принцип коллективной безопасности НАТО остается неизменным.

Комментируя появление дронов в воздушном пространстве Дании и Норвегии, Рютте заявил, что делать окончательные выводы рано. Он сообщил о своем разговоре с премьер-министром Дании по этой ситуации.

Напомним, что на фоне регулярных российских провокаций на восточном фланге НАТО страны Альянса пригрозили стране-агрессору решительными действиями. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова применить силу против российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический совет осудил эскалационные действия России, которая 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии, и пообещал решительный ответ. Три российских самолета МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве более десяти минут, после чего НАТО подняло свои самолеты для перехвата и сопровождения нарушителей за пределы территории страны.

Ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был вовсе не случайным.

