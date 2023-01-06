Нужно разорвать этот замкнутый круг: Кабмин призвали принять Государственную антикоррупционную программу

Организация в области борьбы с коррупцией Transparency International Ukraine призвала Кабинет Министров Украины соблюдать законодательство и утвердить Государственную антикоррупционную программу (ДАП) до 10 января 2023 года. Именно в этот день истекает шестимесячный срок, отведенный Законом "О предотвращении коррупции" на утверждение правительством ДАП.

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Об этом говорится в заявлении Transparency International Ukraine. Утверждение Государственной антикоррупционной программы было одной из 5 рекомендаций организации, которые помогли бы снизить уровень коррупции в Украине.

После ряда публичных обсуждений проект ДАП разработало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и заблаговременно внесло на рассмотрение Кабинета Министров.

"Государственная антикорпрограмма — это важный документ, определяющий меры, направленные на реализацию антикоррупционной стратегии. Выполнение этих мер обязательно для государственных органов, органов местного самоуправления и т.д."

ДАП четко определяет исполнителей этих мероприятий, сроки выполнения и индикаторы, по которым определяется, реализуется ли мероприятие и т.д. Словом, речь идет обо всем, что дает конкретность принятой Верховной Радой Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, которая вступила в силу 10 июля прошлого года", - отмечают в TI Ukraine.

Позитивно то, что Закон "О предотвращении коррупции" предоставляет право НАПК в будущем инициировать пересмотр ГАП по результатам мониторинга и оценки эффективности реализации Антикоррупционной стратегии. Это позволит дополнительно улучшать принятую антикорпрограмму, при необходимости.

"Однако сначала правительство должно выполнить требование действующего законодательства и утвердить Государственную антикоррупционную программу за оставшиеся 4 дня. Затягивать такое утверждение нельзя ни в коем случае – Украина и так слишком долго ждала принятия новой Антикоррупционной стратегии, без которой страна жила с 2018 года. Кабинет Министров должен разорвать этот замкнутый круг и позволить Антикоррупционной стратегии заработать по полной и утвердить ДАП как можно скорее. От этого будет зависеть дальнейшее продвижение государства на пути антикоррупционной реформы и европейской интеграции", – подчеркнули в Transparency International Ukraine.