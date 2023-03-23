Нужно прекратить использование военной тематики в коммерческих целях – 'Евросолидарность' зарегистрировала законопроект

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали законопроект 9128, которым предлагают ограничить использование патриотической тематики в коммерческих целях.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции І рина Геращенко в Facebook. Она отметила, что общество и военные возмущаются появлением торговых марок и рекламных кампаний, спекулирующих на трагических страницах войны и историях людей, погибших от рук российских окупантов.

"Это дно, остановите это" – ежедневно с коллегами слышим возмущение военных, которые категорически против недостойной эксплуатации гибели собратьев, гражданских, переживших ад оккупации и в шоке, что на трагедии можно зарабатывать", – пишет Ирина Геращенко.

"Очевидно, что грань между коммерческой привлекательностью и моралью является вопросом чувствительным и дискуссионным. И некоторые вещи действительно нужно останавливать. С коллегами из "Европейской Солидарности" хотим прекратить спекуляции в использовании военной тематики в маркетинговых целях", - объясняет народный депутат.

"Проект Закона № 9128 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе" сузит аморальное и некорректное юзание трагических событий войны, названий пострадавших местностей, патриотических лозунгов и официальных военных поздравлений в маркетинговых целях" – пишет Ирина Геращенко.

Депутаты, в частности, предлагают существенно ограничить использование в рекламе и при регистрации торговых марок:

названий событий, связанных с мерами национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии;

названий населенных пунктов и местностей, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии;

названий мест, населенных пунктов, их частей, ставших символами стойкости и героизма украинского народа;

упоминание об отдельных боевых действиях и военных операциях;

названий родов войск, воинских подразделений Вооруженных сил Украины и названий других военных формирований;

официальных, законодательно определенных поздравлений военнослужащих Украины.