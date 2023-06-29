'Нужно позаботиться о долгосрочной перспективе': Боррель предложил создать Фонд обороны Украины

Европейский фонд мира, посредством которого сейчас финансируется военная поддержка Украины, следует превратить в Фонд обороны Украины для обеспечения устойчивой и долгосрочной поддержки украинского народа. Обязанности безопасности со стороны Евросоюза в отношении Украины должны предусматривать не только выделение очередных траншей помощи, но и усилия в долгосрочной перспективе.

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Об этом заявил журналистам высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

"Мы должны сделать Украину способной обороняться. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины", – сказал он.

Боррель подчеркнул, что обязательства по обеспечению безопасности со стороны Евросоюза в отношении Украины должны предусматривать не только выделение очередных траншей помощи. По его словам, это должно быть и усилие в долгосрочной перспективе – "во время и после войны".

Он также подчеркнул, что необходимо продолжить тренировку украинских военнослужащих и модернизировать украинскую армию.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Европейского Союза готовятся предложить Украине "будущие обязательства по безопасности". Таким образом, лидеры блока стремятся согласовать долгосрочные обязательства для Киева на фоне роста нестабильности в России и продолжения боевых действий.