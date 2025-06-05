'Нужно давить на Москву': Зеленский отреагировал на удар РФ по Прилукам и призвал к усилению санкций

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Прилукам на Черниговщине, который враг нанес в ночь на 5 июня. Глава государства призвал давить на Москву всеми доступными инструментами и лишать ее возможности продолжать агрессию.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. Он рассказал, что оккупанты атаковали Прилуки шестью ударными дронами.

Спасательная операция продолжалась всю ночь. В результате атаки есть раненые и погибшие.

"Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "Шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны", - рассказал Зеленский и добавил, что выражает соболезнования всем родным и близким.

По его словам, страна-агрессор постоянно пытается "выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства".

"Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова", - заявил президент.

Всего в течение ночи армия страны-агрессора запустила против Украины 103 дрона и баллистическую ракету против Украины. Под прицелом врага находились Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепровская, Херсонская области.

"Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе", - говорится в заявлении.

Зеленский добавил: Украина ожидает действий от США, Европы и всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства.

"Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию", - призвал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки вражеских дронов на Прилуки в ночь на четверг погибли пять жителей города, в том числе семья начальника местной пожарной части – жена, дочь и маленький внук. Сгорели жилые дома, ранения получили восемь человек.

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