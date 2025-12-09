'Нужно четко это осознавать': премьер Ирландии заявил о российском следе в инциденте с самолетом Зеленского

Инцидент с беспилотниками, которые приблизились к воздушному пространству Дублина именно в момент ожидаемого приземления самолета Владимира Зеленского, может быть связан с политическими процессами в ЕС. О возможном внешнем следе заявил премьер Ирландии Михал Мартин, комментируя события во время недавнего визита украинского лидера.

Видео дня

В ответах журналистам Guardian Мартин предположил, что присутствие дронов над аэропортом могло совпасть не случайно с дискуссиями Евросоюза об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Я считаю, что инцидент с дронами соответствует схеме подобных инцидентов, происходивших в других европейских государствах. ... Но мы должны четко это осознавать. И, конечно, у нас на повестке дня есть некоторые очень серьезные вопросы. Как сказал Антонио, это вопрос будущего финансирования Украины, использования замороженных активов, что является очень важным вопросом для России. И я не верю, что то, что происходит, является просто стечением обстоятельств, если можно так выразиться", – говорит Мартин.

Премьер также упомянул, что подобные сбои и попытки дестабилизации уже фиксируют в ряде европейских стран, что заставляет рассматривать инцидент в более широком контексте.

Возможные мотивы атаки

Премьер подчеркнул, что инцидент с дронами вписывается в уже заметную серию подобных эпизодов в Европе. Он привел слова своих коллег: "Отдельные несчастные случаи случаются, но шаблоны можно увидеть только со временем – и именно это мы сейчас наблюдаем".

По его словам, совпадение во времени с обсуждением финансирования Украины за счет замороженных российских активов может быть не случайным, ведь этот вопрос "является очень большим для России". Мартин намекнул, что такие угрозы могут быть формой давления или попыткой влияния на ключевые решения ЕС.

Дроны над Дублином

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 4 декабря беспилотники приблизились к зоне ограниченного полета именно в момент, когда самолет Зеленского должен был заходить на посадку. Хотя прямой угрозы столкновения не зафиксировали, инцидент вызвал активную реакцию сил безопасности Ирландии.

Правительство уже рассматривает дополнительные меры контроля за воздушным пространством, а силовые структуры анализируют возможные каналы запуска дронов. В ЕС обращают внимание на участившиеся попытки вмешательства в критическую инфраструктуру и передвижения высокопоставленных чиновников, что, по оценкам европейских партнеров, может представлять элемент гибридных операций.

Ирландские власти уже объявили о начале расследования относительно пролетов четырех, а возможно и пяти, неидентифицированных беспилотников в бесполетной зоне вблизи самолета украинского президента. Дополнительно правительство готовит заседание Совета национальной безопасности, где инцидент рассмотрят отдельно.

Полиция Дублина привлекла специальное подразделение Garda Síochána, которое занимается вопросами государственной безопасности и борьбой с терроризмом и шпионажем. Следователи действуют на основании обращения Сил обороны Ирландии, зафиксировавших потенциальную угрозу во время полета украинского борта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!