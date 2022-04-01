Среди самых коварных и циничных решений в пользу России и против Украины в период войны для меня стали митинг в ЕРЕВАНЕ за Путина и отказ от санкций против России Правительством ГРУЗИИ.

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Проте, як з‘ясувалося згодом, що за пільги у торгівлі з Росією толерантно-прагматичній владі Грузії треба розраховуватися своєю територією. Путін вирішив компенсувати поразку в Україні проведенням "Референдуму" про приєднання Південної Осетії до Росії. І лише тепер, на 36 день війни російської орди військового злочинця Путіна проти України, президент Грузії пропонує ввести санкції проти АГРЕСОРА?! Щоправда й тут є проблема, бо введення санкцій - це повноваження Уряду Грузії, а не Президента! Чекаємо, що остаточно скаже Уряд Грузії?!

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То що, владо Грузії, ДОПОМОГЛА Вам торгівля з Росією?!

П. С. Нагадаю, що вірменська та грузинська діаспори в Україні одні із найбільш впливових і поважних. Вчора, ще раз звернув увагу на те, що в центральній частині Києва грузинських закладів харчування в кілька разів більше за українських, бо ми - українці завжди з повагою ставилися до грузинського народу.