НПЗ, АЭС и не только: Кремль обнародовал согласованный с США перечень объектов, на которые распространяется прекращение огня

Россия и США согласовали список объектов, подпадающих под временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Кремль официально обнародовал этот список после переговоров в Эр-Рияде.

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Об этом сообщают РосСМИ. Согласно договоренностям, в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, атаки на такие объекты запрещены:

Нефтеперерабатывающие заводы

Нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции

Объекты производства и передачи электроэнергии (электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители)

Атомные электростанции

Гидроэлектростанции и дамбы

Если одна из сторон нанесет удар по запрещенным объектам, другая сторона будет вправе выйти из соглашения и возобновить атаки.

Также предусмотрена возможность продления моратория, если обе стороны согласятся на это.

Напомним, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией условий прекращения огня Украина предоставит США все необходимые доказательства. По его словам, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Кремль соблюдать договоренности.

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